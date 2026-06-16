رضا فرحات: مشاركة السيسي في قمة السبع تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الخاصة بـ"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" ضمن أعمال قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، والدور المحوري الذي تقوم به في معالجة أزمات المنطقة والدفاع عن قضاياها المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأوضح فرحات أن كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة جاءت معبرة عن رؤية مصر الثابتة تجاه قضايا الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد بوضوح أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ عقود باعتباره الضمانة الحقيقية لإنهاء دوائر العنف والصراع في المنطقة.

قمة السبع عكست رؤية مصر لإنهاء الأزمات الإقليمية وتسوية النزاعات

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تحذير الرئيس السيسي من استمرار السياسات التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في قطاع غزة أو التوسع في الضفة الغربية يعكس حرص مصر على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام أو فرض واقع جديد بالقوة، مؤكدا أن القاهرة تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية المكثفة للحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأضاف فرحات أن الرئيس السيسي قدم خلال القمة رؤية متكاملة للأمن الإقليمي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض الاعتداءات التي تهدد استقرار المنطقة، فضلا عن أهمية التوافق على منظومة للأمن الجماعي تراعي مصالح جميع الأطراف وتحفظ استقرار الشرق الأوسط بعيدا عن سياسات الاستقطاب والصراعات الممتدة.

وأكد أن تشديد الرئيس السيسي على أمن دول الخليج العربي واعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على أمنهم واستقرارهم في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن هذا الموقف يحظى بتقدير واسع من الدول العربية ويعزز من دور مصر كركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

كما أشاد فرحات بما شهدته الجلسة من تقدير دولي واضح للدور المصري وللجهود التي يقودها الرئيس السيسي من أجل وقف الحروب واحتواء الأزمات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن إشادة عدد من قادة الدول الكبرى بالدور المصري تمثل اعترافا دوليا متزايدا بحكمة السياسة المصرية وقدرتها على بناء جسور الحوار ودفع مسارات التسوية السلمية.

وشدد فرحات على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع رسالة قوية بأن مصر أصبحت شريكا رئيسيا في مناقشة القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، وأن صوتها بات مسموعا ومؤثرا في المحافل الدولية، بفضل ما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي ورؤية متوازنة تسعى إلى ترسيخ السلام والتنمية والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.