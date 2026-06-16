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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إبراهيم سرحان: الاستثمار في الحلول الرقمية يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل

ابراهيم سرحان
ابراهيم سرحان
أحمد عبد القوى

صرح  إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الحكومية التابعة لوزارة المالية ، بأن الاستثمار في الحلول الرقمية المبتكرة يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتحول الرقمي.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة إي هيلث الحكومية التابعة للمجموعة خلال  مشاركتها في معرض ومؤتمر صحة أفريقيا 2026 كشريك استراتيجي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام الخامس على التوالي، في خطوة تعكس استمرار التعاون لدعم أهداف الدولة في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً للدور الذي تقوم به إي هيلث باعتبارها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية، حيث تعمل على تطوير وتقديم حلول رقمية متكاملة تسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات، من خلال ربط مختلف الأطراف داخل القطاع الصحي، ودعم تبادل البيانات الصحية، وتمكين مقدمي الخدمات من الاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية.

كما تواصل الشركة دعم تشغيل وإدارة المنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل بما يسهم في تحقيق خطط التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير مجموعة من الحلول الرقمية المتخصصة، وفي مقدمتها منصة "عيادة بلس" لإدارة العيادات والمنشآت الطبية، والتي توفر أدوات متكاملة لإدارة الجوانب الإدارية والإكلينيكية والمالية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحسن تجربة المرضى.

وخلال فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا، استعرضت  إي هيلث مجموعة من حلولها وخدماتها الرقمية المبتكرة الداعمة لمختلف مكونات القطاع الصحي، كما شاركت  في عدد من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي تناقش مستقبل الرعاية الصحية وآليات تعزيز استدامة القطاع من خلال الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي.

وشارك  المهندس إبراهيم سرحان في جلسة بعنوان "هيكلة الاستثمارات الصحية: بناء نماذج تمويل مستدامة وشراكات استراتيجية"، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تدعم نمو المنظومة الصحية وتحقق الاستدامة على المدى الطويل.

وأكد سرحان أن استمرار مشاركة إي هيلث كشريك استراتيجي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام الخامس على التوالي يعكس الإيمان الراسخ بأهمية التكنولوجيا كعامل رئيسي في تطوير الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في بناء شراكات فعالة وتطوير حلول رقمية متقدمة تسهم في تحقيق منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة وتدعم تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

من جانبه، أكد الأستاذ أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، أن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا مثل منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء والشركاء من مختلف القطاعات ذات الصلة بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركة هذا العام تعكس التزامها بمواصلة دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي من خلال حلول عملية قابلة للتوسع وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لبناء منظومة صحية مترابطة وأكثر كفاءة واستدامة.

ابراهيم سرحان مصر

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