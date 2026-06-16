رياضة النواب توصي بعدم إلغاء بطولة المدارس للكرة الطائرة للحفاظ على الحافز الرياضي للطلبة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد، رئيس اللجنة، طلبي إحاطة مقدمين من النائبتين دينا الهلالي وعايدة إسماعيل بشأن تعزيز الهوية الوطنية، وشروط حافز التفوق الرياضي.

بدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا الهلالي بشأن متابعة فعالية البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب في إطار التنسيق بين الوزارات المعنية.

لجنة الشباب توصي بتعديل قرار حافز التفوق الرياضي لطلبة المدارس

وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بـاستئناف تفعيل البرامج والمبادرات الشبابية التي تستهدف تدريب الشباب وتأهيله وتعزيز هويته الوطنية وكذلك قياس أثر فعالية تلك البرامج والمبادرات على الشباب لضمان تحقيق التأثير المطلوب، بدلاً من الاكتفاء بالتنفيذ الكمي.

كما طالبت اللجنة وزارة الشباب بتقديم بيان مفصل للجنة يتضمن البرامج التي تم تنفيذها عبر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات خلال الفترة الماضية، موضحاً عدد الشباب المشارك والأثر الناتج على أرض الواقع.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة عايدة إسماعيل بشأن القرار الوزاري رقم 239 بتاريخ 29/5/2025 الخاص بحافز التفوق الرياضي، والذي ترتب عليه إلغاء البطولة الرياضية للمدارس الثانوية للكرة الطائرة للبنين، مما يحرم الطلاب من درجات التفوق الرياضي.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/9/2025 وتعديله من خلال الغاء بند اشتراك 8 فرق كشرط لإقامة أي بطولة، بما لا يؤدي إلى حرمان الطلاب المشاركين وضياع مجهودهم طوال العام فضلا عن إقرار المرونة في عدد الفرق المشاركة من المحافظات المختلفة، والسماح بمشاركة الحد الأدنى من الفرق لضمان عدم حرمانهم من الحافز الرياضي.

كما شددت اللجنة علي ضرورة مراعاة مواعيد عقد البطولات لتتناسب مع ظروف الطلاب وجداول الامتحانات، مع الالتزام بإقامة البطولة بعد العام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأكد أعضاء اللجنة أن الهدف من التوصيات هو تحقيق العدالة للطلاب المتفوقين رياضياً وعدم هدر جهدهم، بجانب التأكيد على دور برامج وزارة الشباب في بناء شخصية الشاب المصري وحمايته من الأفكار الهدامة من خلال ترسيخ الهوية الوطنية.