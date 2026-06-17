قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجزائر بتشكيل هجومي أمام الأرجنتين في تحدٍ صعب بكأس العالم 2026
مفاجأة خطيرة .. الاستخبارات الأمريكية: إيران تمتلك سلاحًا اقتصاديًا يُهدّد العالم
لأجل عيون الحبايب.. إبراهيم فايق يُدعّم منتخب الجزائر أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026
ميسي يقود الأرجنتين بتشكيل ناري أمام الجزائر في افتتاح مشوار كأس العالم 2026
دراسة صادمة.. أغلب النساء ليس لديهن علم بعوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
خبير لوائح رياضية يُحذّر «فتوح» ومروان عطية قبل مواجهة نيوزيلندا بكأس العالم 2026
سمير كمونة: حسام حسن نجح «تكتيكيًا» أمام بلجيكا.. ومُتفائل بمشوار مصر في كأس العالم 2026
الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع.. اليوم
بعد رفع الحصار الأمريكي.. إيران تصدر أولى شحنات النفط الخام منذ شهرين
قادة مجموعة السبع يلتزمون بدعم أوكرانيا.. وتشديد العقوبات على روسيا
إزالة الألغام.. البيت الأبيض يكشف شرطاً صادماً بشأن «المهمة المستحيلة» في مضيق هرمز
صدمة في تل أبيب.. واشنطن تُخفي عن إسرائيل نص الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رقم صادم يهز عالم المال .. 8 مليارات دولار الحد الأدنى للانضمام إلى أغلى نادٍ عالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

شهدت أسواق المال العالمية أمس الأول الاثنين 15 يونيو حدثًا استثنائيًا أعاد رسم خريطة الثروات العالمية، بعدما حقق أغنى 500 شخص على وجه الأرض مكاسب هائلة في يوم واحد فقط، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التفاؤل التي سيطرت على الأسواق العالمية.

أكبر زيادة يومية في تاريخ المليارديرات

بحسب بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفعت الثروات المجمعة لأغنى 500 شخص في العالم بنحو 336 مليار دولار خلال جلسة تداول واحدة، وهو الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في يوم واحد منذ إنشاء المؤشر.

وبفضل هذه المكاسب الضخمة، وصل إجمالي ثروات هؤلاء المليارديرات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 13.3 تريليون دولار، مما يؤكد استمرار النمو السريع لثروات كبار المستثمرين ورواد الأعمال حول العالم.

إيلون ماسك يُعزّز صدارته بفارق هائل

كان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المستفيد الأكبر من موجة الصعود التاريخية، حيث ارتفعت ثروته بأكثر من 10% خلال يوم واحد، لتصل إلى نحو 1.27 تريليون دولار، ما يعزز موقعه كأغنى شخص في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على القمة فقط، بل امتدت إلى أسفل القائمة أيضًا، إذ بلغت ثروة أقل الأعضاء ثراءً ضمن قائمة أغنى 500 شخص نحو 7.9 مليار دولار لكل منهم، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق لدخول المؤشر.

الأسواق تحتفل بانفراجة جيوسياسية

وجاء هذا الأداء القوي مدعومًا بموجة تفاؤل واسعة اجتاحت الأسواق العالمية، بعد الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما خفف من المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

هذا المناخ الإيجابي انعكس سريعًا على مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية، حيث سجل مؤشر داو جونز مستويات قياسية جديدة، بينما اقترب كل من ناسداك 100 ومؤشر MSCI العالمي من أعلى مستوياتهما التاريخية.

سبيس إكس تقود موجة الثراء

لعبت شركة "سبيس إكس" دورًا محوريًا في هذه القفزة، بعدما شهدت أسهمها إقبالًا واسعًا من المستثمرين والمتداولين الأفراد، لترتفع قيمتها السوقية بنحو 20%.

وساهم هذا الارتفاع في إضافة 164 مليار دولار إلى ثروة إيلون ماسك وحده خلال يوم واحد، وهي مكاسب تقترب من إجمالي ما حققه باقي المليارديرات الـ499 مجتمعين، لتسجل واحدة من أكبر الزيادات اليومية في الثروة الشخصية على الإطلاق.

فجوة الثروة تتسع أكثر من أي وقت مضى

ورغم الأرقام المبهرة، فإنها تسلط الضوء أيضًا على اتساع الفجوة بين كبار الأثرياء وبقية العالم. وتشير البيانات إلى أن أغنى 50 شخصًا يمتلكون نحو 6.5 تريليون دولار من الثروات، وهو رقم يقترب كثيرًا من إجمالي ما يملكه الـ450 شخصًا الآخرين ضمن القائمة، والبالغ نحو 6.8 تريليون دولار.

 

تكشف هذه الأرقام التاريخية عن قوة تأثير الأسواق والتكنولوجيا في صناعة الثروات خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، لكنها في الوقت نفسه تبرز حجم التفاوت المتزايد داخل دائرة الأثرياء أنفسهم، حيث تواصل النخبة الأكثر ثراءً توسيع الفجوة المالية بوتيرة غير مسبوقة، في مشهد يعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أسواق المال الثروات أغنى 500 شخص الأسواق العالمية مليار دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

محمد صلاح

توزيع الأدوار.. ناقد رياضي يكشف سر تغيير محمد صلاح أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

النفط

خام برنت يتراجع 5% عند التسوية إلى 78.96 دولار للبرميل وسط انحسار المخاوف بشأن الإمدادات

ترامب يشيد بالإمارات ومحمد بن زايد

ترامب يشيد بالإمارات ومحمد بن زايد ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

الحرم الابراهيمي

إسرائيل تنقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي إلى جهات عبرية وتثير اعتراضاً فلسطينياً

بالصور

دراسة صادمة.. أغلب النساء ليس لديهن علم بعوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي

عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي

شاي الزنجبيل ما بين الأضرار والفوائد .. وممنوع على هؤلاء تناوله

مشروب الزنجبيل الساخن
مشروب الزنجبيل الساخن
مشروب الزنجبيل الساخن

هل طبق السلطة يُسبّب مشاكل القولون؟.. طبيب يوضح حقيقة عدم هضم الجسم للخضراوات

حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة
حقيقة عدم هضم المعدة لخضروات السلطة

طريقة عمل كوكيز كأس العالم.. حلوى شهية بشكل كرة القدم

طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم
طريقة عمل كوكيز كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد