محافظ الغربية: متابعة يومية مستمرة لتحقيق نقلة في مستوى النظافة

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي ٣٢٥ طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع ١٧٠ طنًا من نطاق حي أول المحلة، و١٠٠ طن من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع ٥٥ طنًا من مركز المحلة، وذلك من خلال الدفع بمعدات النظافة وسيارات النقل واللودرات لرفع المخلفات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر قمامة أو مخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.