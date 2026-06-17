بهدفه في فرنسا .. السنغالي مباي رابع أصغر هداف بتاريخ كأس العالم

أصبح السنغالي إبراهيم مباي رابع أصغر هداف في تاريخ بطولات كأس العالم، بهدفه الذي أحرزه في شباك فرنسا خلال مباراة الفريقين أمس الثلاثاء.

وانتهت المباراة، التي جمعت الفريقين ضمن مباريات المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026، بفوز فرنسا بثلاثية لكيليان مبابي (هدفين) وبرادلي باركولا، في حين أحرز مباي هدف منتخب بلاده في الدقيقة 95 من المباراة.

وبهدفه في مرمى فرنسا، أصبح مباي رابع أصغر هداف في تاريخ كأس العالم في عمر 18 عامًا .

ويتفوق على مباي، 3 لاعبين فقط حققوا ذلك الإنجاز أولهم أسطورة البرازيل الراحل بيليه حيث سجل ذلك الإنجاز في سن 17 عامًا ثم المكسيكي مانويل روساس وحققه في سن (18 عامًا و93 يومًا)، والإسباني جافي الذي حقق ذلك الإنجاز في سن (18 عامًا و110 أيام).

ويضع هذا الأداء مباي بالفعل بين أبرز مفاجآت هذه النسخة من كأس العالم، ويعزز مكانته كأحد نجوم منتخب أسود التيرانجا.