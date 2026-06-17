نائب محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

نقل نائب محافظ الواد الجديد تهنئة السيدة حنان مجدي محافظ الوادى الجديد لأهالي المحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عامًا مليئًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

جاء ذلك خلال احتفالية الأوقاف بالعام الهجري الجديد والتى شهدت تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، أعقبها خُطب دينية وابتهالات تناولت الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من معانٍ سامية في الصبر والإيمان والعمل والاجتهاد، فضلًا عن ترسيخ قيم التسامح والانتماء والمحبة ونشر الفكر الوسطي المعتدل ، مؤكدة أهمية استلهام القيم النبيلة من السيرة النبوية العطرة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية.