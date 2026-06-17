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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: ضبط 9 أطنان عسل أبيض داخل مصنع غير مرخص خلال حملات مكثفة لسلامة الغذاء

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

نفذت  الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية عن ضبط 9 أطنان من العسل الأبيض داخل مصنع غير مرخص، وذلك خلال حملات تفتيش موسعة استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية المخالفة بمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية وحماية صحة المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب في المنتجات الغذائية، مشددًا على أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض المواطنين لأي مخاطر صحية.

ردع مخالفين 

ومن جانبها أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي إطار خطة رقابية شاملة تستهدف متابعة جميع حلقات تداول الغذاء من الإنتاج وحتى وصوله للمستهلك، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تواصل المرور الميداني المكثف على المصانع والمخازن ومنافذ تداول الأغذية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

غرامات فورية 

وأضافت أن الحملات أسفرت عن التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما شدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم السماح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين حملات تموينية رقابية

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