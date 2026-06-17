خنقه وهو نايم.. تحقيقات موسعة في قتل شاب لأبيه المسن بمدينة البدرشين

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في قتل شاب لوالده خنقا بمدينة البدرشين حيث قرر الابن الانتقام من الأب الذي رفض إعطاءه مبلغ من المال فأنهى حياته.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الأب المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل والده داخل شقته بمنطقة البدرشين، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة رجل مسن وبه اثار خنق حول الرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليه بسبب طلب الأخير الحصول على أموال، وعندما رفض الأب إعطاءه المال، فأقدم علي قتله خنقا أثناء نومه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.