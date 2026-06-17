تحسينات كبيرة وأعطال مزعجة.. كل ما تحتاج معرفته عن تحديث ويندوز 11 الجديد

طرحت مايكروسوفت تحديث يونيو 2026 لنظام ويندوز 11 تحت رقم KB5094126، حاملاً مجموعة من التحسينات التي تستهدف تعزيز سرعة النظام ورفع كفاءة الأداء، ورغم المزايا الجديدة التي لاقت ترحيبًا من المستخدمين، فإن التحديث أثار في الوقت نفسه شكاوى تتعلق بظهور أعطال ومشكلات تقنية على بعض الأجهزة.

استجابة أسرع بفضل تقنية جديدة

يأتي التحديث مزودًا بميزة Low Latency Profile التي تهدف إلى تسريع استجابة النظام عند تنفيذ المهام اليومية، مثل فتح قائمة "ابدأ" أو استخدام خاصية البحث.

وتعتمد التقنية على رفع أداء المعالج بشكل مؤقت لبضع ثوانٍ فقط عند الحاجة، ما يسمح بتنفيذ الأوامر بسرعة أكبر ثم العودة إلى وضع توفير الطاقة، الأمر الذي يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة دون التأثير بشكل ملحوظ على استهلاك البطارية أو درجات الحرارة.

تحسينات ملحوظة في إدارة الموارد

لم تقتصر التغييرات على سرعة الاستجابة فقط، بل شملت أيضًا تحسين إدارة موارد الجهاز، حيث عملت مايكروسوفت على تقليل استهلاك الذاكرة داخل مستكشف الملفات، إلى جانب تسريع معالجة عناصر واجهة النظام.

كما حصل محرك البحث على تطويرات جديدة تتيح الوصول إلى الملفات بسرعة أكبر، بينما أصبح "مدير المهام" أكثر تفصيلًا في عرض استهلاك مكونات الذكاء الاصطناعي بالأجهزة الداعمة.

مزايا جديدة للكاميرا والصوت

أضاف التحديث مجموعة من الخصائص العملية التي تسهل استخدام الجهاز، من بينها إمكانية تشغيل الكاميرا عبر أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، وهي ميزة قد تكون مفيدة أثناء الاجتماعات أو البث المباشر.

كذلك أصبحت مشاركة الصوت بين أكثر من سماعة بلوتوث متصلة بالجهاز أمرًا ممكنًا من خلال إعدادات النظام، ما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين.

تحديثات أمنية استعدادًا للمرحلة المقبلة

ضمن جهودها لتعزيز الحماية، بدأت مايكروسوفت في تحديث شهادات الأمان المرتبطة بميزة Secure Boot، وذلك استعدادًا لانتهاء صلاحية بعض الشهادات القديمة المستخدمة منذ سنوات.

وتصل هذه التحديثات تلقائيًا إلى معظم الأجهزة الحديثة، فيما يمكن للمستخدمين التحقق من حالة التحديثات الأمنية عبر إعدادات الحماية في ويندوز.

تقارير عن أعطال بعد التثبيت

في المقابل، أبلغ عدد من المستخدمين عن ظهور مشكلات تقنية عقب تثبيت التحديث الجديد، من بينها ظهور الشاشة الزرقاء على بعض الأجهزة، إضافة إلى حالات تجمد مفاجئ للنظام بعد دقائق من بدء التشغيل.

كما واجه بعض المستخدمين صعوبات تتعلق بآلية الإقلاع واستعادة النظام، ما أثار مخاوف بشأن استقرار التحديث على جميع الأجهزة.

BitLocker وOneDrive ضمن المتأثرين

وأشارت تقارير المستخدمين إلى ظهور مشكلات مرتبطة بخدمة BitLocker، حيث طُلب من بعض الأجهزة إدخال مفتاح الاسترداد بشكل مفاجئ بعد التحديث.

كما سُجلت حالات تعذر الوصول إلى بعض ملفات OneDrive نتيجة تعارضات في الصلاحيات وإعدادات الأمان، وهو ما تسبب في إرباك عدد من المستخدمين.

نصائح قبل تثبيت التحديث

يوصي الخبراء بعدم التسرع في تثبيت التحديثات الرئيسية قبل اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل إنشاء نسخة احتياطية للملفات المهمة والاحتفاظ بمفتاح استرداد BitLocker في مكان آمن.

كما يُفضل التأكد من جاهزية الجهاز ومراجعة إعدادات الأمان قبل بدء عملية التحديث، مع مراقبة أداء النظام خلال الأيام الأولى للتأكد من عدم ظهور أي مشكلات.