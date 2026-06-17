قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
ضرورة موافقة كتابية.. القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي| فيديو
خلال اجتماع بالبرلمان.. رئيس هيئة التأمينات يعتذر عن تأخر صرف المعاشات
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحسينات كبيرة وأعطال مزعجة.. كل ما تحتاج معرفته عن تحديث ويندوز 11 الجديد

تحسينات كبيرة وأعطال مزعجة.. كل ما تحتاج معرفته عن تحديث ويندوز 11 الجديد
تحسينات كبيرة وأعطال مزعجة.. كل ما تحتاج معرفته عن تحديث ويندوز 11 الجديد
ولاء عادل

طرحت مايكروسوفت تحديث يونيو 2026 لنظام ويندوز 11 تحت رقم KB5094126، حاملاً مجموعة من التحسينات التي تستهدف تعزيز سرعة النظام ورفع كفاءة الأداء، ورغم المزايا الجديدة التي لاقت ترحيبًا من المستخدمين، فإن التحديث أثار في الوقت نفسه شكاوى تتعلق بظهور أعطال ومشكلات تقنية على بعض الأجهزة.

استجابة أسرع بفضل تقنية جديدة

يأتي التحديث مزودًا بميزة Low Latency Profile التي تهدف إلى تسريع استجابة النظام عند تنفيذ المهام اليومية، مثل فتح قائمة "ابدأ" أو استخدام خاصية البحث.

وتعتمد التقنية على رفع أداء المعالج بشكل مؤقت لبضع ثوانٍ فقط عند الحاجة، ما يسمح بتنفيذ الأوامر بسرعة أكبر ثم العودة إلى وضع توفير الطاقة، الأمر الذي يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة دون التأثير بشكل ملحوظ على استهلاك البطارية أو درجات الحرارة.

تحسينات ملحوظة في إدارة الموارد

لم تقتصر التغييرات على سرعة الاستجابة فقط، بل شملت أيضًا تحسين إدارة موارد الجهاز، حيث عملت مايكروسوفت على تقليل استهلاك الذاكرة داخل مستكشف الملفات، إلى جانب تسريع معالجة عناصر واجهة النظام.

كما حصل محرك البحث على تطويرات جديدة تتيح الوصول إلى الملفات بسرعة أكبر، بينما أصبح "مدير المهام" أكثر تفصيلًا في عرض استهلاك مكونات الذكاء الاصطناعي بالأجهزة الداعمة.

مزايا جديدة للكاميرا والصوت

أضاف التحديث مجموعة من الخصائص العملية التي تسهل استخدام الجهاز، من بينها إمكانية تشغيل الكاميرا عبر أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، وهي ميزة قد تكون مفيدة أثناء الاجتماعات أو البث المباشر.

كذلك أصبحت مشاركة الصوت بين أكثر من سماعة بلوتوث متصلة بالجهاز أمرًا ممكنًا من خلال إعدادات النظام، ما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين.

تحديثات أمنية استعدادًا للمرحلة المقبلة

ضمن جهودها لتعزيز الحماية، بدأت مايكروسوفت في تحديث شهادات الأمان المرتبطة بميزة Secure Boot، وذلك استعدادًا لانتهاء صلاحية بعض الشهادات القديمة المستخدمة منذ سنوات.

وتصل هذه التحديثات تلقائيًا إلى معظم الأجهزة الحديثة، فيما يمكن للمستخدمين التحقق من حالة التحديثات الأمنية عبر إعدادات الحماية في ويندوز.

تقارير عن أعطال بعد التثبيت

في المقابل، أبلغ عدد من المستخدمين عن ظهور مشكلات تقنية عقب تثبيت التحديث الجديد، من بينها ظهور الشاشة الزرقاء على بعض الأجهزة، إضافة إلى حالات تجمد مفاجئ للنظام بعد دقائق من بدء التشغيل.

كما واجه بعض المستخدمين صعوبات تتعلق بآلية الإقلاع واستعادة النظام، ما أثار مخاوف بشأن استقرار التحديث على جميع الأجهزة.

BitLocker وOneDrive ضمن المتأثرين

وأشارت تقارير المستخدمين إلى ظهور مشكلات مرتبطة بخدمة BitLocker، حيث طُلب من بعض الأجهزة إدخال مفتاح الاسترداد بشكل مفاجئ بعد التحديث.

كما سُجلت حالات تعذر الوصول إلى بعض ملفات OneDrive نتيجة تعارضات في الصلاحيات وإعدادات الأمان، وهو ما تسبب في إرباك عدد من المستخدمين.

نصائح قبل تثبيت التحديث

يوصي الخبراء بعدم التسرع في تثبيت التحديثات الرئيسية قبل اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، مثل إنشاء نسخة احتياطية للملفات المهمة والاحتفاظ بمفتاح استرداد BitLocker في مكان آمن.

كما يُفضل التأكد من جاهزية الجهاز ومراجعة إعدادات الأمان قبل بدء عملية التحديث، مع مراقبة أداء النظام خلال الأيام الأولى للتأكد من عدم ظهور أي مشكلات.

ويندوز 11 تحديث ويندوز 11 ويندوز 11 الجديد تحديث ويندوز 11 الجديد مايكروسوفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

رئيس وزراء جمهورية صربيا

رئيس وزراء صربيا يشيد بتميز سيناريو العرض في المتحف المصري الكبير

إعلامي الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوي لتعزيز شبكة الطرق والمحاور بالإسكندرية

إعلامي الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوي لتعزيز شبكة الطرق والمحاور بالإسكندرية

معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد