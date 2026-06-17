بعد التعادل مع بلجيكا.. هل يلجأ حسام حسن لتغيير طريقة اللعب أمام نيوزيلندا؟

أشاد رامي ربيع، المدير الفنى لنادى الدوحة القطري، بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة في مجال التدريب، وأن مستوى منتخب مصر شهد تطورًا ملحوظًا تحت قيادته، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة بلجيكا في بطولة كأس العالم.

وأوضح ربيع ، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر كان قادرًا على تحقيق الفوز أمام بلجيكا، مؤكدًا أن الإحصائيات بعد المباراة كانت في صالح الفراعنة، قائلاً : "الفريق لم يتعرض لضغط دفاعي كبير ونجح في خلق فرص هجومية، وكان بإمكانه حسم اللقاء لصالحه".

وأضاف ربيع أن طريقة اللعب التي اعتمد عليها حسام حسن أمام منتخب بلجيكا كانت ناجحة، مشيرًا إلى إن إمام عاشور وزيكو ساهما بشكل كبير فى نجاح طريقة لعب حسام حسن.

ولفت ربيع، إلى أنه في حال اللعب بطريقة 4-4-2 أمام نيوزيلندا فإن المنتخب سيكون قادرًا على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن خط دفاع نيوزيلندا يعاني من البطء، مؤكداً قدرة منتخب مصر على التفوق وحصد الثلاث نقاط.