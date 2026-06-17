شاهد..أوقاف الغربية تواصل تنفيذ برنامج "المسجد المحوري" بمختلف الإدارات الفرعية

نظمت مديرية أوقاف الغربية اليوم فعاليات برنامج "المسجد المحوري" بمئات المساجد على مستوى المحافظة، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

توجيهات أوقاف الغربية

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من رواد المساجد، حيث تناولت الدروس عددًا من القضايا الدعوية والتوعوية التي تسهم في بناء الوعي الديني الصحيح وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

تحرك توعوي

من ناحية أخري في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية للتيسير على المضحين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بدأت مديرية أوقاف الغربية تسليم الدفعة الثانية من أنصبة المضحين بمشروع صكوك الأضاحي، من خلال منافذ التوزيع التي أعدتها المديرية مسبقًا وفق الخطة المعتمدة.

دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجا

وأكدت الوزارة استمرار أعمال التسليم وفق الجداول المحددة بما يضمن انتظام الإجراءات وتيسير حصول المضحين على أنصبتهم بكل سهولة ويسر.

وفي خطوة تعكس حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمشروع صكوك الأضاحي، تقرر توصيل أنصبة المضحين إلى منازلهم، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمشاركين في المشروع.

توزيع صكوك الاضاحي

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على مواصلة تطوير مشروع صكوك الأضاحي والارتقاء به، بما يحقق أعلى درجات التنظيم والكفاءة، ويعزز دوره المجتمعي باعتباره أحد أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها الوزارة.