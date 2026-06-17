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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق منافساتها بالإسماعيلية..15 دولة عربية تؤكد مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى

البطولة العربية لألعاب القوى
البطولة العربية لألعاب القوى
عبدالله هشام

تتواصل الاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 16 عامًا والبطولة العربية الثالثة لألعاب القوى تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتهما بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، بمشاركة عربية واسعة تعكس الثقة الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية ومكانتها الرائدة على الساحة الرياضية العربية، في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وأعلن الاتحاد المصري لألعاب القوى واللجنة المنظمة للبطولة اكتمال قائمة الدول المشاركة، بعد تلقي الموافقات الرسمية النهائية من 15 دولة عربية، هي: الكويت، البحرين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، السعودية، تونس، لبنان، العراق، الجزائر، ليبيا، جيبوتي، السودان، المغرب، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة.

وتقام منافسات البطولة على مضمار وملاعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، فيما تستضيف ملاعب استاد القاهرة الدولي منافسات الإطاحة بالمطرقة، وفق البرنامج الفني المعتمد من الاتحاد العربي لألعاب القوى.

وتحظى البطولة بمتابعة مباشرة من وزير الشباب والرياضة، الذي وجه بتوفير كافة الإمكانات التنظيمية والفنية واللوجستية، بما يضمن خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس الخبرات المصرية المتراكمة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والدولية، وتدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة رياضية إقليمية رائدة.

وأكد العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أن البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب العربية الواعدة، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع الترتيبات التنظيمية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم بطولة تليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

وأضاف أن استضافة الإسماعيلية لهذا الحدث العربي الكبير تعكس حجم الثقة التي يوليها الاتحاد العربي لألعاب القوى لمصر، مؤكدًا توفير كافة التسهيلات للوفود المشاركة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات النجاح الفني والتنظيمي.

وتأتي البطولة بالتزامن مع احتفالات الاتحاد العربي لألعاب القوى باليوبيل الذهبي لتأسيسه، لتشكل تظاهرة رياضية عربية تجمع نخبة المواهب الواعدة في أجواء من التنافس الرياضي، وسط تنظيم مصري متميز ودعم مؤسسي متكامل يعزز من نجاح الحدث ويؤكد قدرة مصر الدائمة على استضافة أكبر البطولات الرياضية بكفاءة واقتدار.

البطولة العربية الأولى لألعاب القوى ألعاب القوى هيئة قناة السويس وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى

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