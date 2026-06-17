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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء ويؤكد استمرار الرقابة اليومية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقريتي أبيار ومنية أبيار بمركز كفر الزيات، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ففي قريتي أبيار ومنية أبيار بمركز كفر الزيات، أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر تموينية شملت 3 مخالفات نقص وزن، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، وأخرى لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم المرور على أحد المخابز بالقرية وتبين عدم وجود مخالفات. كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 11 محضرًا.

توجيهات محافظ الغربية 

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة سمنود أسفرت عن تحرير 7 محاضر شملت 4 مخالفات نقص وزن و3 مخالفات تجميع للدقيق المدعم، فيما تم تحرير 10 محاضر ببندر المحلة الكبرى تضمنت 9 مخالفات نقص وزن ومخالفة توقف. كما أسفرت الحملات بإدارة بسيون عن تحرير 6 محاضر شملت مخالفتي نقص موازين ومخالفتي عدم إعطاء بون صرف ومخالفة توقف ومخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي إدارة كفر الزيات تم تحرير 6 محاضر متنوعة شملت مخالفة نقص وزن و4 مخالفات عدم نظافة ومخالفة عدم إعطاء بون صرف، بينما أسفرت الحملات بمركز المحلة الكبرى عن تحرير 12 محضرًا تضمنت 10 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم وجود لوحة بيانات ومخالفة لعدم النظافة، ليبلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية 52 محضرًا. وأكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حملات رقابية تموينية

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