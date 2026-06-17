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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: قمة الرئيسين السيسي وترامب تؤكد ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس المكانة المتقدمة التي تتمتع بها مصر على الساحة الدولية، وتؤكد أن القاهرة شريك رئيسي في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت الكاتب إن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة بشأن تقدير الدعم الأمريكي المقدم لمصر، وتثمين الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، تعكس النهج المصري القائم على دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، والعمل على خفض حدة التوترات بما يحفظ أمن المنطقة وشعوبها.

وأضافت عضو مجلس النواب أن حرص الرئيس السيسي على الإشادة بالجهود الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط يؤكد ثوابت الدولة المصرية التي طالما دعت إلى تحقيق الاستقرار، وإنهاء الأزمات عبر المسارات السياسية بعيدًا عن التصعيد والصراعات.

وأشارت إلى أن القمة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الأمريكية، وتعكس حجم التنسيق بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب أن الدور المصري بقيادة الرئيس السيسي أصبح ركيزة أساسية في دعم الأمن الإقليمي، لما تمتلكه مصر من رؤية متوازنة وقدرة على إدارة الملفات المعقدة، بما يعزز فرص السلام والتنمية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن القمة تعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز شراكاتها الدولية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم استقرار المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشرق الأوسط التوترات

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