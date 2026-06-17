فرج عامر يثير الجدل: ظلم تحكيمي وقع على مصر في مباراتنا أمام بلجيكا

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق الجدل بشأن التحكيم في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر: ظلم تحكيمي وقع علي مصر في مباراتنا امام بلجيكا ، الحكم البرازيلي تغاضي عن احتساب ضربة جزاء لصالح زيزو عندما حضنه باك المنتخب البلجيكي بصورة واضحة تماما .

و تابع: كل خبراء التحكيم اجمعوا علي احقية مصر ضربة جزاء وكارت أصفر للاعب البلجيكي الذي لدية انذار سابق، اي طرد للمدافع البلجيكي، المهم أن الحكم لم يلجأ حتي للفار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

وفي حال تحقيق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا سيكسر الفراعنة عقدة غياب الانتصار في كأس العالم حيث لم يسبق تحقيق أي فوز خلال المشاركات السابقة

ويضمن منتخب مصر حال الفوز الصعود على قمة المجموعة السابعة بكأس العالم ليضع قدما على سلم حلم التأهل للدور الثاني

ويعد صعود منتخب مصر من دور المجموعات والتأهل للدور الثاني حدثا لم يسبق حدوثه خلال مشاركات الفراعنة في المونديال.