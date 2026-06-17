المسلماني : إطلاق خدمة (ماسبيرو موسيقي) قريباً

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن خطة لإطلاق خدمة ماسبيرو موسيقي ، تمهيداً لإطلاق قناة تليفزيونية جديدة باسم (ماسبيرو موسيقي).

وقال المسلماني : يقدم ماسبيرو الخدمة الثقافية عبر عدة وسائل أبرزها الإذاعة الثقافية وقناة النيل الثقافية ، وعلي غرار إذاعة الأغاني واسعة الانتشار يجري التفكير في إطلاق قناة الموسيقي لتقديم روائع الغناء علي الشاشة ، لتتكامل الخدمة الإذاعية مع الخدمة التليفزيونيّة.

وأضاف المسلماني : إن ماسبيرو يمتلك الكثير من الأغاني الرائعة في الإذاعة والتليفزيون ، ومن غير المناسب أن نقف متفرجين أمام تصاعد موجة الهبوط الفني علي بعض الشاشات وعلي وسائل التواصل ، وكذلك الانتشار المدعوم لعدد كبير من الأغاني الرديئة علي صعيد الكلمات والموسيقي والأداء .

وأردف رئيس الوطنية للإعلام : في علم الاقتصاد العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة ، وهناك تهديد حقيقي للذوق العام ، وللرقي الاجتماعي المصري الذي صبغ ثقافتنا لآلاف السنين .

إن تمدد موجة الإسفاف الممولة رقمياً ، وتواطؤ بعض المؤثرين وذوي المصالح .. في الترويج للهبوط باعتباره إبداعاً وتطوراً عصرياً . وكذلك صناعة نجوم من خلال غرابة الأطوار ، والخروج علي المألوف ، والانتشار عبر الصدمة .. إنما يمثل تهديداً كبيراً للقيم الجمالية ، كما أنه يهدد الهوية وبناء الشخصية المصرية .

وإزاء ذلك كان لابد من إطلاق خدمة ماسبيرو موسيقي .. لتقديم الإبداع الراقي والفنون الجميلة.

واختتم المسلماني : إن خدمة (ماسبيرو موسيقي) هي المعادل التليفزيوني لإذاعة الأغاني. وسوف نعلن عن تفاصيل المشروع قريباً.