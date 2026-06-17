ماجدة خير الله تدافع عن أحمد عبدالوهاب بعد جدل نهاية ورد على فل وياسمين

خرجت الناقدة الفنية ماجدة خير الله للدفاع عن الفنان أحمد عبدالوهاب، بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب نهاية شخصية «دكتور طارق» في مسلسل ورد على فل وياسمين، واتهام البعض للشخصية بنسيان «إلهام» والزواج بعد وفاتها.





وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»: «مش معنى أن طارق بيمارس بعض الأنشطة البيولوجية اللازمة لاستمرار الحياة، أنه نسى حبه وقصته مع إلهام، راقب تحركاته فى الحلقة الأخيرة عندما يخلو إلى نفسه، وانت تدرك مش أنه فاكرها، لكن دى لسه عايشة جواه تمامًا، أعد مشاهدة الدقائق الأخيرة من الحلقة الخامسة عشرة»



وشهدت الحلقة الأخيرة، وفاة «إلهام» بعد صراع مع مرض اللوكيميا، فى مشهد مؤثر أبكى المشاهدين، إلا أن الجدل الحقيقى بدأ بعد المشهد مباشرة، عندما انتقلت الأحداث إلى ما بعد أربع سنوات، ليظهر «طارق» وقد تجاوز مرحلة الحزن وبدأ حياة جديدة مع «إيناس»، حيث تزوج منها وأنجب طفل.

وتدور أحداث «ورد على فل وياسمين» فى إطار اجتماعى رومانسى، حول قصة حب تنشأ بين شخصيتين تنتميان إلى عالمين مختلفين، قبل أن تواجه علاقتهما العديد من التحديات والأزمات.

وشارك فى بطولة العمل كل من صبا مبارك، وأحمد عبد الوهاب، وفدوى عابد، وهو من تأليف وائل حمدى وعمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

