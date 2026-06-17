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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ممكن» حلقة 15 .. مواجهة حادة بين نور ودانية

مسلسل ممكن
مسلسل ممكن
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة 15 من مسلسل «ممكن» ، الذى يعرض حالياً على منصة mbc شاهد تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حيث دخلت الشخصيات في مواجهات مصيرية غيّرت مسار الأحداث بشكل واضح.

أحداث ممكن 

بدأت الأحداث بمواجهة حادة بين نور و دانية، بعدما طالبتها بالابتعاد عن زياد "ظافر العابدين" وهددتها بفضحها وخسارة عملها، الأمر الذي دفع نور لاتخاذ قرار مؤلم بإنهاء علاقتها بزياد والابتعاد عنه، في مشاهد مؤثرة أظهرت حجم الصراع الداخلي الذي تعيشه.

كما حملت الحلقة واحدة من أقوى المواجهات بين نور ووائل، حيث كشفت له لأول مرة حقيقة ما تعرضت له من استغلال وابتزاز من مازن، لتنهار أمامه وسط حالة من الصدمة والغضب، بينما عجز وائل عن إيذائها رغم حمله السلاح بسبب استمرار مشاعره تجاهها.

على الجانب الآخر، اتخذ زياد قرارًا مصيريًا ببدء رحلة العلاج من إدمان الكحول، وودّع ابنه روني وملك "زينة مكى" في مشهد إنساني مؤثر، كما شهدت الحلقة محاولات لإصلاح العلاقة بينه وبين ملك بعد سنوات من الخلافات.

وجاءت النهاية صادمة عندما ظهر مازن "الان سعادة" في موقف السيارات ليجد شخصًا مجهولًا خلفه يحمل مسدسًا، لتتوقف الأحداث عند لحظة غامضة أثارت تساؤلات الجمهور حول مصيره في الحلقات القادمة.

ويواصل مسلسل «ممكن» المعروض على منصة «شاهد» جذب اهتمام الجمهور العربي، بفضل تصاعد أحداثه، وقوة الأداء التمثيلي لنجومه وفي مقدمتهم نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.

موعد عرض مسلسل "ممكن"

يعرض مسلسل "ممكن" من الاحد للخميس عبر منصة "MBC شاهد" في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

أبطال مسلسل "ممكن"

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، أنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان صادق الصباح، وتأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة.

مسلسل ممكن ظافر العابدين الفنان ظافر العابدين الفنانة نادين نجيم نادين نجيم

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