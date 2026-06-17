مستقبل وطن يجدد الثقة في الكاتب الصحفي محمد أباظة عضوًا بهيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية بالحزب

أعلن حزب مستقبل وطن تجديد الثقة في الكاتب الصحفي محمد أباظة، عضوًا بهيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية بالحزب، ضمن التشكيلات التنظيمية الجديدة للأمانة، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي وتعزيز دور الأمانات النوعية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفي محمد أباظة، عن بالغ تقديره وامتنانه لقيادات الحزب على هذه الثقة، موجهًا الشكر إلى النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وأمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بالحزب، على تجديد الثقة واختياره ضمن تشكيل هيئة مكتب الأمانة.

مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة

وأكد أباظة أن هذه الثقة تمثل حافزًا لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم رؤية الحزب تجاه مختلف القضايا الحقوقية وتعزيز دوره في نشر الوعي بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن أمانة حقوق الإنسان المركزية ستعكف خلال الفترة المقبلة على وضع خطة عمل متكاملة تتناول أولويات الملف الحقوقي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوجهات الدولة المصرية في هذا المجال.