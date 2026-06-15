مستقبل وطن يعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الجيزة

أعلنت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن اعتماد التشكيل التنظيمي الجديد لهيئة مكتب أمانة محافظة الجيزة، في إطار إعادة الهيكلة وتحديث الأداء التنظيمي، بما يعزز من كفاءة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للحزب واللوائح المنظمة وقرار رئيس الحزب.

وشمل القرار تعيين 52 قيادة تنظيمية لإدارة الأمانة بالمحافظة، جاءت على رأسها:

أمين المحافظة: النائب/ عبد الوهاب أحمد حسن خليل

أمين التنظيم: النائب/ مراد محمد أحمد هلال أبو الذهب

كما تضمنت التشكيلات تعيين عدد من الأمناء المساعدين، من بينهم: النائب عمرو محمد يسري عكاشة، والنائب نادر عبده صديق الخبيري، والنائب خالد تامر طايع، إلى جانب أحمد أسامة عطالله (أمين الشباب)، والنائب محمد جمال البديوي (أمين الشئون البرلمانية).

وشملت التعيينات النوعية أمانات متخصصة أبرزها:

أمانة المرأة: ياسمين محمد صبحي الكاشف

أمانة الإعلام: النائبة هند محمد سامي رشاد

أمانة العلاقات العامة: منى لطفي محمد عبد القادر

أمانة المهنيين: مجدي محمود أبو بكر البطران

أمانة الشباب: أحمد أسامة عطالله

أمانة الشؤون القانونية: ناصر ماهر محمد جاد

أمانة الصناعة: محمود أحمد عبد العال هارون

أمانة العمل الجماهيري: أحمد محمد شعبان عبد الكافي

إلى جانب باقي الأمانات النوعية التي شملها القرار حتى المسلسل رقم (43)، والمتضمنة ملفات النقل والاستثمار والاتصالات وحقوق الإنسان والزراعة وغيرها.

كما تضمن القرار تعيين عدد من أعضاء هيئة المكتب من الكوادر التنظيمية، في إطار دعم العمل الميداني وتعزيز الانتشار التنظيمي داخل المحافظة.