احتفالًا برأس السنة الهجرية.. الأوبرا تقدم أمسية دينية لمواهبها وذوي القدرات الخاصة

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها برأس السنة الهجرية، حيث تقيم مساء اليوم الأربعاء 17 يونيو أمسية فنية لدارسي مركز تنمية المواهب على المسرح الصغير، في تمام السابعة والنصف مساءً، بمشاركة فصل الأوركسترا بقيادة وتدريب الدكتور راجي المقدم، وكورال ذوي القدرات الخاصة بقيادة وتدريب ميرفت فريد همام.

ويتضمن برنامج فصل الأوركسترا مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية والروحانية التي ارتبطت بوجدان الجمهور، منها: «ميدلي ديني»، وتتر بداية مسلسل «المال والبنون»، و«قلبي ومفتاحه»، وتتر نهاية مسلسل «أم كلثوم»، و«قضية عم أحمد»، و«يارب العالمين»، و«خلي بالك من عقلك»، و«زي ما هي حبها»، و«على رمش عيونها»، و«100 سنة سينما»، و«فيها حاجة حلوة»، وغيرها من الأعمال المميزة.

كما يقدم كورال ذوي القدرات الخاصة باقة من الأناشيد والابتهالات الدينية، منها: «طلع البدر علينا»، و«محمد يا رسول الله»، و«كم ناشد المختار ربه»، و«رقت عيناك شوقًا»، و«قمر سيدنا النبي»، و«محمد نبينا»، و«من مكة إلى المدينة»، و«متجمعين عند النبي»، و«حب الرسول يابا دوبني»، و«رايحة فين يا حاجة»، و«مولاي صل»، و«قلبك حنين يا نبي»، و«الرضا والنور»، و«لأجل النبي»، و«آمنة أم النبي».

ويشارك في الأمسية عدد من المواهب الشابة، منهم: مريم طارق، فاطمة محمود، جنة يوسف، مروان أحمد، أبو القاسم أحمد، كريم جابر، إياد محمود، كنزي، رؤى، عبير محمد، صفاء محمد، منة محمد، مصطفى عبد الرحمن، عز الدين سامح، فريدة إسلام، هند أنور، وجاسمين طارق.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية احتفاءً بالعام الهجري الجديد، في إطار دورها الهادف إلى نشر الفنون الراقية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة للتعبير عن قدراتها الإبداعية.