“حياتك وحكايتك”.. شهد عادل تطرح أغنيتها الجديدة

طرحت المطربة شهد عادل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “حياتك وحكايتك”، من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، في عمل غنائي جديد يحمل طابعًا دراميًا رومانسيًا، ويعتمد على الإحساس الصادق والكلمة المؤثرة.

الأغنية جاءت من كلمات محمد شكري، وألحان وتوزيع محمد أبو زيد، بينما تولّت إخراج الكليب المخرجة بتول عرفة، التي قدّمت العمل برؤية بصرية متماشية مع الحالة العاطفية للأغنية.

وتدور فكرة “حياتك وحكايتك” حول مشاعر امرأة عاشت علاقة مليئة بالتضحيات، منحت فيها الحب والاهتمام والدعم، لكنها واجهت الإهمال وعدم التقدير، لتعبّر الأغنية عن حالة من العتاب والوجع والانكسار بعد سنوات من التعلّق.



وتقول شهد عادل في كلمات الأغنية:

“مش حاسس إن أنا كنت أستاهل أبقى مكانها

مش شايف ليه اللي أنا علشانك ياما عملته

ليه ماخدتش بالك م اللي إنت ع الرف راكنها

قلبها طول عمره معاك وإنت ولا مرة فهمته”

وتواصل الأغنية التعبير عن حالة البطلة في مقطع مؤثر تقول فيه:

“ده أنا سايبة حياتي وعايشة حياتك وحكايتك

بصحى من نومي برتب يومي على ظروفك

كان نفسي أكون ضهرك وأمانك وحمايتك

والحضن اللي إنت بتهرب جواه من خوفك”

ومن المتوقع أن تحقق أغنية “حياتك وحكايتك” تفاعلًا كبيرًا مع جمهور الأغاني الرومانسية الدرامية، خاصة أنها تلامس مشاعر قريبة من تجارب إنسانية كثيرة، وتقدّم شهد عادل في مساحة غنائية تعتمد على الصدق والإحساس.

