بمواعيد ملزمة وضوابط للإزالة.. توصيات صحة النواب لتطوير مستشفيات الجيزة وحسم المشروعات المتوقفة

أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات العاجلة والملزمة لوزارة الصحة والسكان عقب اجتماعها اليوم لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة برفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس اللجنة أن التعاون الحالي مع الوزارة يشهد تحسناً ملحوظاً يثمنه النواب، مشدداً على أن التكامل والتنسيق الحقيقي بين وزارات الصحة والتخطيط والمالية هو السبيل الأسرع لإنهاء أزمة العمل داخل جزر منعزلة، وتجاوز عقبات التمويل والتنفيذ التي عطلت الحلول سنوات طويلة.

توصيات عاجلة لصحة النواب لتطوير المنظومة الطبية ومواجهة التحديات المزمنة



وجاءت توصيات اللجنة واضحة بجداول زمنية محددة لحسم المشروعات الكبرى، حيث ألزمت الوزارة بالانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بالهرم ودخولها الخدمة في موعد أقصاه ستة أشهر، والبدء في إنشاء مستشفى صدر العمرانية في موعد أقصاه نوفمبر المقبل، فضلاً عن التزام الوزارة بتسليم مستشفى أم المصريين في أغسطس من العام القادم مع توفير الأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين فوراً طوال فترة التطوير وإفادة اللجنة بذلك كتابياً.

كما شملت القرارات التنفيذية تكليف وكيل وزارة الصحة والسكان والنائب المختص بإجراء زيارة ميدانية عاجلة للوقوف على جاهزية مستشفى أوسيم وتوفير كافة مستلزماتها في موعد أقصاه أسبوع، وتشكيل لجنة لإعادة تقييم مستشفى العياط وتوفير احتياجاتها، مع سرعة إدراج مستشفيات أوسيم والواحات البحرية والعياط ومبارك في خطة العام المالي القادم، ودراسة إنشاء مستشفى مركزي في ناهيا حال توافر الشروط، بالإضافة إلى الإنهاء الفوري لأزمة التكييف المركزي بعناية مستشفى أطفيح، وتحويل مستشفى الصف إلى مستشفى عام وبحث إدراجها مالياً كمنطقة نائية.

وفي سياق متصل، وضعت اللجنة ضابطاً حازماً لحماية المنشآت الطبية القائمة، حيث أوصت بمنع صدور أو تنفيذ أي قرار إزالة لأي مستشفى إلا بعد تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الصحة والتنمية المحلية والمجلس القومي لبحوث الإسكان، وذلك لضمان الحفاظ على المقدرات الصحية وعدم تعطيل الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين دون دراسات هندسية وتنظيمية متكاملة تضمن البدائل المناسبة.