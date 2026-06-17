ترامب لـ إيران: 60 يوما لتنفيذ التفاهمات أو عودة القصف

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، معلناً أن طهران أمام مهلة مدتها 60 يوماً لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، محذراً من أن الفشل في الالتزام ببنود الاتفاق سيؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضدها.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة دقيقة، بعد سلسلة من الاتصالات والتفاهمات التي هدفت إلى خفض التوتر واحتواء التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده منحت إيران فرصة واضحة لإثبات جديتها في تنفيذ الالتزامات المطلوبة، مشيراً إلى أن المهلة المحددة ليست مفتوحة وأن الإدارة الأمريكية تنتظر خطوات عملية على الأرض.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إشعال مواجهة جديدة، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي تراجع عن الالتزامات التي تم الاتفاق عليها. وأضاف أن واشنطن تتابع عن كثب مستوى التزام إيران ببنود التفاهم، وأن أي إخفاق في التنفيذ سيقابل بإجراءات حاسمة قد تشمل العودة إلى الخيار العسكري.

وتأتي هذه التصريحات وسط اهتمام دولي واسع بمستقبل العلاقة بين البلدين، خاصة أن أي تصعيد جديد قد ينعكس بشكل مباشر على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، كما قد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية وحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.

ويرى مراقبون أن حديث ترامب يحمل رسالة ضغط سياسية وأمنية تهدف إلى دفع إيران نحو الالتزام بالتفاهمات القائمة، مع إبقاء كافة الخيارات الأمريكية مطروحة في حال تعثر المسار الدبلوماسي. كما تعكس التصريحات استمرار النهج الأمريكي القائم على الجمع بين التفاوض والردع في التعامل مع الملفات الخلافية مع طهران.

وفي المقابل، تترقب الأوساط الدولية رد الفعل الإيراني على هذه التصريحات، وما إذا كانت ستسهم في تسريع تنفيذ التفاهمات أو ستؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين الجانبين. وبينما تؤكد واشنطن أنها تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة لتحقيق النتائج المطلوبة، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، وما إذا كانت ستتجه نحو مزيد من التهدئة أو تعود مجدداً إلى دائرة التصعيد والمواجهة.