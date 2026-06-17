أسرة عبدالحليم حافظ تحذر من استغلال اسمه وصورته في الحفلات دون إذن قانوني

أكدت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ تمسكها بحماية حقوق اسم وصورة العندليب، محذرة من استخدامهما في أي فعاليات أو حفلات غنائية دون الرجوع للورثة والحصول على موافقة رسمية.



وأصدرت الأسرة بيانًا أوضحت فيه أن جميع المنتجين ومنظمي الحفلات داخل مصر وخارجها مطالبون بعدم استغلال اسم أو صورة الفنان الراحل في أي عروض غنائية أو مواد دعائية، سواء كانت تلك الفعاليات بمقابل مادي أو بشكل مجاني، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الورثة باعتبارهم الجهة المالكة لحقوق الاستغلال.



وشدد البيان على أن هذا التحذير يشمل أيضًا استخدام اسم وصورة عبدالحليم حافظ في أي حملات ترويجية أو إعلانية مرتبطة بحفلات أو أعمال فنية.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تخالف ذلك، مع المطالبة بالتعويضات عن أي استغلال غير مصرح به، حفاظًا على الحقوق القانونية والأدبية لمورثهم.

أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي إحدى المنظمات

وفى وقت لاحق ، كانت كشفت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ عن مقاضاتها لإحدى منظمات الحفلات، بسبب استغلال اسم العندليب في حفلاتها دون الرجوع لأسرته، وقامت الأسرة ايضا بتقديم شكوي للديوان الملكي المغربي.

وكتبت أسرة العندليب منشورًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يرجى مقاطعة هذا العمل وهذه الدكتورة التي تنظم حفلات وتجني أرباحا وتأخذ تبرعات دون وجه حق، وتأخذ أموالا طائلة من الرعاة، ولا نعلم أي شئ عنها، ولا نعلم ماذا تفعل بهذه الأموال.

واضافت أسرة عبد الحليم حافظ : أنها تستغل اسم وصورة حليم، دون أخذ أي موافقة من العائلة، وتنظم حفلات لتجمع ملايين من الأموال!، لقد أرسلنا هذه الشكوى للديوان الملكي المغربي وسوف نتخذ معها كل الإجراءات القانونية، قريبًا جدًا عن طريق مكتب محاماة في المغرب قمنا بتفويضه مؤخرًا.