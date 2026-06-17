قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء توضح كيفية السلام على الموتى وهل يشعرون بالأحياء؟
أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس محكمة النقض يشيد بنيابة النقض وإسهامها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون..فيديو

رئيس محكمة النقض ووزير العدل والقضاة
رئيس محكمة النقض ووزير العدل والقضاة
كتب محمد عبدالله :

احتفلت النيابة العامة لدى محكمة النقض، اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2026 ، باليوبيل الذهبي لإنشائها كنيابة مستقلة، ومنفصلة عن النيابة العامة، وذلك بحضور القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود الشريف – وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض.

أقيم الحفل بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي

وفي كلمته رحب القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - بالحضور الكريم معربا عن اعتزازه بما حققته نيابة النقض على مدار خمسة عقود من العطاء القضائي المتميز، مشيدًا بدورها في معاونة محكمة النقض وإسهامها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وهنأ المستشار محمود الشريف – وزير العدل – الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكدا في كلمته على أهمية الدور الذي تضطلع به نيابة النقض في المنظومة القضائية المصرية وما تمثله من ركيزة أساسية في دعم رسالة العدالة.

ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – كلمة أعرب خلالها عن خالص تهانيه لأسرة نيابة النقض بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور الجليل الذي يضطلع به القضاء المصري في إرساء العدل وصون الحقوق، ومتمنيًا لنيابة النقض دوام التوفيق ومواصلة مسيرتها المضيئة في خدمة العدالة.

وألقى القاضي معتز مبروك – مدير نيابة النقض – كلمة استعرض خلالها مسيرة النيابة، وما شهدته من تطور وإنجازات متعاقبة أسهمت في تعزيز دورها وأداء رسالتها على الوجه الأمثل.

وأعقب ذلك تكريم عدد من مديري نيابة النقض السابقين والمديرين المساعدين السابقين، تقديرًا لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم القضائية، كما شمل التكريم عددًا من المتميزين من أعضاء نيابة النقض، وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض، والتفتيش القضائي؛ تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في خدمة العمل القضائي.

وأختتمت فعاليات الحفل بإفتتاح المتحف القضائي في حضور القاضي عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد المستشار الجليل محمود حلمي الشريف وزير العدل، وفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

ويأتي إنشاء هذا المتحف تأكيدًا لحرص محكمة النقض على صون الذاكرة القضائية المصرية وحفظ تراثها للأجيال القادمة، وإبراز الدور الوطني والتاريخي للقضاء المصري.

ويضم المتحف القضائي مجموعة فريدة من المقتنيات والوثائق التاريخية النادرة التي تجسد تطور القضاء المصري منذ عهد المحاكم الأهلية، ومن أبرزها مكتب المرحوم عبد العزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة النقض، وسيف التشريفات القضائية، ودفاتر وكتب الدواوين الملكية التي يعود بعضها إلى عام 1857، ووثيقة إنشاء محكمة النقض، وأول حكم صادر عنها، فضلاً عن العديد من المقتنيات والوثائق والأدوات التاريخية ذات القيمة القانونية والحضارية الكبيرة.

ويأتي هذا الاحتفال وفاءً لمسيرة ممتدة من العمل والعطاء على مدار خمسين عامًا، وتقديرًا لأجيال متعاقبة من رجال القضاء الذين أسهموا في ترسيخ مكانة نيابة النقض وتعزيز رسالتها السامية في خدمة العدالة وإعلاء سيادة القانون.

النقض محكمة نيابة احتفالية وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

الأطفال بين المدرسة وسوق العمل.. من يسرق أحلام الصغار؟

الأطفال بين المدرسة وسوق العمل.. من يسرق أحلام الصغار؟

مصر تودع عصر مقالب القمامة.. 100 محطة وسيطة ومصانع تدوير تغيّر خريطة المخلفات

مصر تودع عصر مقالب القمامة.. 100 محطة وسيطة ومصانع تدوير تغيّر خريطة المخلفات

هل تجبرك الدولة على شراء سلع محددة؟.. التموين تكشف حقيقة الدعم الجديدة

مفاجأة بشأن الخبز والدعم النقدي.. كيف ستحصل على السلع في المنظومة الجديدة؟

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد