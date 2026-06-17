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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الاقتصاد الإسلامي مسار مهم لتحقيق التنمية وتعزيز التكافل والتضامن المجتمعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، برئاسة يوسف حسن خلاوي، الأمين العام للمنتدى؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين المنتدى ودار الإفتاء المصرية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أهمية التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية والاقتصادية في ترسيخ الوعي بقضايا الاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا المجال يمثل أحد المسارات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي، لا سيما من خلال تفعيل أدوات الوقف والزكاة وتطوير آليات الاستفادة منهما، مبينًا  أن دار الإفتاء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالدراسات الشرعية المتخصصة في القضايا الاقتصادية المعاصرة.


من جهتهم، أعرب الوفد عن سعادته بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، مستعرضًا أبرز الأنشطة والمنجزات التي يضطلع بها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وفي مقدمتها ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بالمدينة المنورة والقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بإسطنبول.

وأشاروا إلى حرص المنتدى على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات العلمية والدينية الرائدة، بما يسهم في تطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي وتعزيز حضوره على المستويين العلمي والتطبيقي، معربين عن تطلعهم إلى إقامة شراكات عمل مثمرة مع دار الإفتاء المصرية.

مفتي الجمهورية منتدى البركة دار الإفتاء

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