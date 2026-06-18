الخارجية الإيرانية: الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم مع واشنطن والتوقيع إلكترونياً بين رئيسي البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في تطور جديد ضمن مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، الانتهاء رسمياً من صياغة نص مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الجانبين، مؤكدة أن الوثيقة تم توقيعها من قبل الوفدين المفاوضين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بإقرارها على مستوى قيادتي البلدين.

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن الطرفين اتفقا على اعتماد الصيغة الإلكترونية للاتفاق، على أن يقوم رئيسا البلدين بالتوقيع عليه إلكترونياً، في خطوة تعكس الرغبة في تسريع دخول التفاهمات الجديدة حيز التنفيذ دون الحاجة إلى مراسم توقيع تقليدية.

وأكدت الوزارة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة، إلا أنه لن يتم تنظيم حفل رسمي للتوقيع على الاتفاق، موضحة أن الترتيبات الحالية تقتصر على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم.

ورغم عدم إقامة مراسم توقيع رسمية، شددت الخارجية الإيرانية على أن حضور فرق التفاوض إلى مدينة جنيف السويسرية لا يزال قائماً وفق الجدول المقرر، ما يشير إلى استمرار التنسيق المباشر بين الجانبين بشأن الخطوات التالية وآليات تطبيق البنود المتفق عليها.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المباحثات المكثفة بين إيران والولايات المتحدة، التي تركزت على ملفات متعددة، في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وكانت تقارير إعلامية وتصريحات رسمية سابقة قد تحدثت عن قرب التوصل إلى تفاهمات جديدة من شأنها فتح الباب أمام مرحلة مختلفة في العلاقات بين البلدين.

ولم تكشف الخارجية الإيرانية حتى الآن عن التفاصيل الكاملة لمذكرة التفاهم أو البنود النهائية التي تضمنتها، إلا أن مصادر إعلامية إيرانية وأمريكية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات تتعلق بتخفيف بعض القيود الاقتصادية وتعزيز التعاون في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، مقابل التزامات متبادلة بشأن القضايا محل الخلاف.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة مع صدور بيانات رسمية إضافية من الجانبين تكشف تفاصيل الاتفاق وآليات تطبيقه والجدول الزمني المتوقع لدخوله حيز التنفيذ.