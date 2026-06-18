حصاد متباين للمنتخبات الأفريقية في انطلاقة كأس العالم 2026

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، بعدما شهدت مشاركة 10 منتخبات أفريقية قدمت نتائج متباينة بين الانتصارات والتعادلات والهزائم، لتترك الجولة الافتتاحية العديد من المؤشرات حول فرص ممثلي القارة السمراء في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

انتصاران يمنحان دفعة قوية

نجح منتخبا غانا وكوت ديفوار في تحقيق البداية المثالية، بعدما حصد كل منهما ثلاث نقاط ثمينة من مباراته الأولى، ليضعا نفسيهما في موقف جيد مبكرًا داخل مجموعتيهما. ويمنح هذا الانتصار المنتخبين أفضلية معنوية قبل خوض منافسات الجولة الثانية، ويعزز من آمالهما في بلوغ الأدوار الإقصائية.

أربعة تعادلات تبقي الحظوظ قائمة

في المقابل، اكتفت أربعة منتخبات أفريقية بحصد نقطة واحدة، بعدما انتهت مباريات مصر، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكاب فيردي بنتيجة التعادل. ورغم عدم تحقيق الفوز، فإن هذه النتائج أبقت على فرص تلك المنتخبات قائمة، مع إمكانية تعويض ما فاتها خلال الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات.

خسائر تضع الرباعي تحت الضغط

وعلى الجانب الآخر، جاءت بداية كل من تونس، الجزائر، السنغال، وجنوب أفريقيا مخيبة للآمال، بعدما تعرضت للهزيمة في الجولة الافتتاحية. وأصبحت هذه المنتخبات مطالبة بتحقيق نتائج إيجابية في الجولة الثانية من أجل إنعاش آمالها في التأهل، وتجنب الدخول في حسابات معقدة قد تهدد استمرارها في البطولة.

حصيلة أفريقية متوازنة

وأنهت المنتخبات الأفريقية الجولة الأولى بسجل إجمالي بلغ انتصارين، وأربعة تعادلات، وأربع هزائم، وهي حصيلة تعكس تباين مستويات ممثلي القارة في ضربة البداية. ومع بقاء جولتين على نهاية دور المجموعات، لا تزال معظم المنتخبات الأفريقية تملك فرصة تعديل أوضاعها ومواصلة المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي