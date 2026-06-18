نسرين طافش ترد على شائعات انفصالها بصورة رومانسية مع زوجها

أنهت الفنانة نسرين طافش حالة الجدل المثارة حول علاقتها بزوجها، بعدما شاركت متابعيها بصورة تجمعها به عبر خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وجاءت الصورة في توقيت تزامن مع انتشار أنباء تتحدث عن انفصالهما، ما اعتبره كثيرون رسالة واضحة من نسرين تنفي من خلالها تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة، دون الإدلاء بأي تصريحات رسمية.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من الجمهور، خاصة أنها أظهرت أجواءً رومانسية بين الزوجين، الأمر الذي دفع المتابعين إلى اعتبارها تأكيدًا على استقرار حياتهما الزوجية ووضع حد للتكهنات التي انتشرت خلال الأيام الماضي.

وكانت أنباء الانفصال قد انتشرت خلال الساعات الماضية بعد ملاحظة متابعين قيام نسرين بإلغاء متابعة زوجها عبر «إنستجرام»، إلى جانب حذف الصور التى كانت تجمعهما من حسابها الشخصى، ما أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة العلاقة بينهما.