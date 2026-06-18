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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش ؟

المشمش
المشمش
ريهام قدري

يعشق الكثير فواكة الصيف اللذيذة وأولها  المشمش  فأنها من أبرز الفواكه الصيفية التي يقبل عليها الكثيرون خلال فصل الصيف، ليس فقط لمذاقه الحلو والمنعش، بل أيضًا لقيمته الغذائية العالية التي تجعله خيارًا صحيًا يدعم وظائف الجسم المختلفة.

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول المشمش بانتظام وبكميات معتدلة ينعكس بشكل إيجابي على صحة الإنسان، نظرًا لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

دعم الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء

يحتوي المشمش على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتنشيط حركة الأمعاء، مما يساهم في تقليل الإصابة بالإمساك، إلى جانب دعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تقوية المناعة ومحاربة الأمراض

يمتاز المشمش بوجود فيتامين C وفيتامين A، وهما عنصران أساسيان لتعزيز جهاز المناعة، حيث يساعدان الجسم على مقاومة العدوى وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، بالإضافة إلى دورهما في دعم التئام الجروح.

الحفاظ على صحة العين

من أبرز فوائد المشمش أنه غني بمادة البيتا كاروتين، التي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر مهم لصحة العين، إذ يساعد في تحسين الرؤية، والحد من جفاف العين، ودعم صحة الشبكية.

تحسين نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساعد على تحسين نضارة البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد المبكرة، والحفاظ على مرونة الجلد.

تعزيز صحة القلب وضبط ضغط الدم

يحتوي المشمش على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم في تقليل التقلصات العضلية والحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم.

مصدر طبيعي للطاقة

بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية، يعد المشمش مصدرًا سريعًا للطاقة، ما يجعله خيارًا مناسبًا كسناك خفيف خلال اليوم، خاصة في فترات النشاط أو أثناء العمل.

الحذر من الإفراط في تناوله

ورغم فوائده المتعددة، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في تناول المشمش، حيث قد يؤدي ذلك إلى بعض الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال، بسبب ارتفاع نسبة الألياف، كما يجب على مرضى السكري الانتباه عند تناوله، خاصة في صورته المجففة التي تحتوي على تركيز أعلى من السكريات والسعرات الحرارية.

يظل المشمش واحدًا من الفواكه الصيفية الصحية التي تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الغذائية، إلا أن الاعتدال في تناوله هو المفتاح الأساسي للاستفادة من فوائده المتعددة دون التعرض لأي آثار جانبية.

وفقا لموقع healthy 

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