وزير الطيران يتقدم المصلين في جنازة الطالبة الراحلة منار أشرف بأكتوبر

شُيّع قبل قليل، جثمان الطالبة الراحلة منار أشرف حامد إبراهيم، الطالبة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، من أحد المساجد بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وشارك في صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة عدد من قيادات قطاع الطيران المدني المصري، في مقدمتهم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

كما حضر صلاة الجنازة الطيار عزت متولي، رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعميد كلية الطيران بالمديرية، إلى جانب جمع غفير من زملاء الدراسة والعاملين بالأكاديمية الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحلة في مصابهم الأليم.

وكانت المنية قد وافت الطالبة المتدربة صباح اليوم، الخميس، متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها جراء حادث سقوط طائرة التدريب التابعة للأكاديمية بمطار 6 أكتوبر، والذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وجاءت مشاركة وزير الطيران المدني وقيادات القطاع لأسرة الطالبة الراحلة في صلاة الجنازة تعبيراً عن التقدير والدعم الكامل للأسرة المكلومة في هذا الظرف العصيب، وسط حالة من الحزن والهدوء التي خيمت على جموع الحاضرين بمدينة السادس من أكتوبر.