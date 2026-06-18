قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: 16.52 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي في ديسمبر الماضي
في الأسواق.. أسعار غير متوقعة للفراخ واللحوم اليوم وكرتونة البيض تتراجع من جديد
إنجاز عالمي جديد.. 4 جامعات مصرية تقتحم نادي الـ 300 الكبار دوليا
زلزال مبكر في مونديال 2026 .. مفاجآت قلبت الجولة الأولى وأشعلت سباق اللقب
انفراجة بأزمة إيلي واهي.. مهاجم كوت ديفوار يلحق بمواجهة ألمانيا في كأس العالم 2026
القبض على سايس يحصِل أموالا من سائقي الميكروباص بالسلام
جنوب أفريقيا تفرض التعادل على التشيك في كأس العالم 2026
رابح ماجر يوجه رسالة لحسام حسن بعد تعادل مصر مع بلجيكا: كن أكثر جرأة.. لديك فريق قادر على النجاح
هايدي الفضالي: أرفض حبس الأب بقضايا الأسرة.. لأنه يحوله من مربٍ لـ متهم
مصطفى بكري: المصريون شعروا بالغربة خلال حكم الإخوان.. و30 يونيو جاءت استجابة لمطالب شعبية
هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدير طوارئ جامعة بنها يكشف كواليس إنقاذ طفلة من الموت المحقق

مدير طوارئ جامعة بنها
مدير طوارئ جامعة بنها
رحمة سمير

كشف الدكتور عمرو جمال محمد، أستاذ مساعد الجراحة العامة ومدير الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بنها، تفاصيل الساعات الحرجة التي شهدتها المستشفى أثناء التعامل مع حالة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تعرضت لإصابة بالغة الخطورة إثر اختراق سيخ حديدي لجسدها، مؤكدًا أن سرعة التنسيق والاستجابة كانت العامل الحاسم في إنقاذ حياتها.


وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الواقعة بدأت مساء يوم الأربعاء عندما تلقى اتصالًا من الدكتور يوسف عرابي، رئيس غرفة الطوارئ بمديرية الصحة، لإبلاغه بوجود طفلة حالتها غير مستقرة وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل داخل مستشفى تضم تخصص جراحة القلب والصدر، بعد نقلها من إحدى مستشفيات كفر شكر.
وأشار إلى أنه فور وصول البلاغ تم إعلان حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات جامعة بنها، وتجهيز أكياس الدم وغرف العمليات وكافة الإمكانات الطبية اللازمة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والأطقم الطبية المتخصصة، لضمان التعامل الفوري مع الحالة فور وصولها.
وأضاف أن الطفلة تم تحويلها مباشرة إلى غرفة العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والصدر بقيادة الدكتور باسم مفرح وفريقه الطبي، وبمشاركة فريق التخدير، حيث استغرقت الجراحة الدقيقة نحو ثلاث ساعات متواصلة بسبب حساسية الإصابة وتعقيد مسار السيخ داخل الجسم.
وأكد الدكتور عمرو جمال أن أصعب ما واجهه الفريق الطبي كان استخراج السيخ الحديدي دون التسبب في أي إصابات إضافية للأعضاء الحيوية، موضحًا أن العملية تمت بمنتهى الحذر، حيث جرى تحريك السيخ تدريجيًا "مليمترًا بمليمتر" لتجنب أي نزيف أو تلف قد يصيب القلب أو الرئتين أو الشرايين الرئيسية.
وأوضح أن المفاجأة الإيجابية تمثلت في أن السيخ لم يتسبب في إصابة مباشرة للقلب أو الرئتين أو الأوعية الدموية الكبرى، وهو ما ساهم بشكل كبير في نجاح التدخل الجراحي وإنقاذ حياة الطفلة.
وأشار إلى أن الطفلة نُقلت إلى الرعاية المركزة عقب انتهاء العملية، وتم فصلها عن جهاز التنفس الصناعي في صباح اليوم التالي، قبل أن تخضع للملاحظة الطبية لمدة 48 ساعة، لتغادر بعدها إلى منزلها وهي في حالة صحية مستقرة.
واختتم مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بنها تصريحاته بالتأكيد على أن الطفلة ما زالت تخضع للمتابعة الطبية الدورية للاطمئنان على تعافيها الكامل، مشيدًا بجهود جميع أعضاء الفريق الطبي الذين شاركوا في هذه الملحمة الإنسانية والطبية التي انتهت بإنقاذ حياة طفلة من حادث كان من الممكن أن يتحول إلى مأساة.
https://www.facebook.com/100063704183702/videos/1792788065024372 

مدير طوارئ جامعة بنها طفلة الموت الحدث اليوم مساعد الجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

ترشيحاتنا

غار ثور

ما هو الغار الذي وقعت فيه حادثة الهجرة؟ أمين الفتوى يكشف عنه

طاعة الله

كيف تشتري حياتك الحقيقية بطاعة الله؟.. أمين الفتوى يوضح

الجنة والنار

هل تدخل النساء النار قبل الرجال؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد