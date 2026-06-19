فرج عامر: محمد هاني أكثر لاعب مظلوم في مصر

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق بالاعب محمد هاني من مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: محمد هاني اربك خطط مدرب بلجيكا رودي جارسيا والذي قال بعد المباراةً دوكو لم يتمكن من التفوق على محمد هاني عند مواجهة مصر ولذلك قمت بتغيير مركزة اكثر من مرة .



وتابع: للعلم محمد هاني اكثر لاعب مظلوم جماهيريا واعلاميا في مصر ، رغم كونة من اكثر اللاعبين التزاما ادبيا وفنيا وبدنيا وسلوكيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

إمام عاشور: لن نكون ضيوف شرف في كأس العالم

أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر، حزنه بعد فقدان نقطتين أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالمونديال، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "كنا نطمح لتحقيق الفوز أمام بلجيكا، لكن التعادل أصبح أمرًا واقعًا، وسنواصل القتال في المباريات المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لن يكون ضيف شرف في كأس العالم، جئنا من أجل تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".

وأشار لاعب الفراعنة إلى قوة قائمة المنتخب، قائلًا: "لدينا لاعبون كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ودائمًا يتحدثون معنا وينقلون لنا خبراتهم الكبيرة".