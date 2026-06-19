قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 شهيدا في غارات إسرائيلية على النبطية وعدد من القرى في جنوب لبنان
يوم أسود على إسرائيل.. مقتل 4 بينهم قائد عسكري كبير وإصابة 17 جنديا
وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. قدم الآن
رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين .. "الفيب" خطر قاتل ويدمر القلب
4 مواجهات قوية في كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يواجه إسكتلندا والبرازيل يلتقي هايتي
المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32 للمونديال بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1-0
توصيات Africa Health ExCon تركز على السيادة الصحية الإفريقية عبر التصنيع الطبي الذاتي وتحسين البنية التحتية
تدشين عهد جديد لإدارة المياه.. تفاصيل اللائحة الأساسية لروابط المزارعين في مصر
بعد دروس كورونا.. كيف تبني أفريقيا سيادة صحية أكثر عدالة واستدامة؟
الصحة اللبنانية: استشهاد 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عنف الولادة في السويس.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية انتهت بوفاة المولود
طلب إحاطة للرقابة على مزارع الدواجن ومواجهة شائعات استخدام الهرمونات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن ترحب بالحوار بين المعارضة والحكومة المؤقتة في فنزويلا لبحث الانتقال الديمقراطي

واشنطن ترحب بالحوار بين المعارضة والحكومة المؤقتة في فنزويلا لبحث الانتقال الديمقراطي
واشنطن ترحب بالحوار بين المعارضة والحكومة المؤقتة في فنزويلا لبحث الانتقال الديمقراطي
أ ش أ

رحبت الولايات المتحدة بالاجتماع الذي عقده خورخي رودريجيز بصفته رئيسًا للجمعية الوطنية الفنزويلية لعام 2026 وممثلًا للحكومة الفنزويلية المؤقتة، وبين رئيسة الجمعية الوطنية المنتخبة عام 2015 دينورا فيجيرا، لبحث أجندة من المقرر أن تشكل خارطة طريق لحوار سياسي بشأن انتقال ديمقراطي في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة إن واشنطن تدرك أن هذه الأجندة تتضمن أولويات رئيسية تشمل إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا وتعزيز المجلس الوطني الانتخابي وإرساء ضمانات دائمة للمشاركة السياسية وتأمين الحريات المدنية الأساسية اللازمة لإجراء نقاش سياسي مفتوح.

وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم هذا الحوار الذي تقوده الجمعية الوطنية المنتخبة عام 2015، والتي تصفها بأنها آخر مؤسسة فنزويلية منتخبة ديمقراطيًا تحظى باعتراف دولي، إلى جانب الحكومة المؤقتة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية مدروسة تهدف إلى إقامة مجتمع فنزويلي حر ومنفتح.

وأكد البيان أن الحوار الشامل يمثل حجر الأساس لأي انتقال ديمقراطي، معربًا عن تطلع واشنطن إلى استمرار المحادثات بين الأحزاب السياسية الفنزويلية والحكومة المؤقتة خلال الأسابيع المقبلة في كاراكاس لبدء العمل بصورة رسمية.

وشددت الولايات المتحدة على دعمها لعملية تركز على الجوانب الفنية الضرورية لضمان نجاح هذا المسار بما يخدم مصالح الشعب الفنزويلي، معتبرة أن ذلك يشكل السبيل الوحيد نحو مستقبل أكثر ديمقراطية وازدهارًا لفنزويلا.

الولايات المتحدة عقده خورخي رودريجيز رئيسًا للجمعية الوطنية الفنزويلية لعام 2026 حكومة الفنزويلية رئيسة الجمعية الوطنية المنتخبة عام 2015 دينورا فيجيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

ترشيحاتنا

فيديو يوثق سحل زوج لزوجته داخل مستشفى

حبس سنة لـ زوج طبيبة آشعة بعد واقعة السحل داخل مستشفى بالشيخ زايد

المستشار وجدي عبد المنعم

استكمال محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم.. الاثنين المقبل

محكمة

حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد