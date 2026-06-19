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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم تشدد على الانضباط داخل لجان الثانوية العامة.. وتؤكد: لا تهاون مع الغش

الثانوية العامة
الثانوية العامة
رحمة سمير

رصد برنامج “صباح الخير يا مصر” استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2026، حيث أكدت الوزارة على أهمية الالتزام الكامل داخل اللجان، وتشديد الإجراءات لضمان الانضباط ومواجهة أي محاولات للغش، مع توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

 تأكيد على الانضباط ومكافحة الغش

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط داخل لجان الامتحانات، مشددة على التصدي الحاسم لأي محاولات غش سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، مع العمل على توفير أجواء هادئة داخل اللجان تساعد الطلاب على التركيز.

 المراقبون والملاحظون في قلب المنظومة

وأشار التقرير إلى أن الوزارة شددت على الدور المحوري الذي يقوم به المراقبون والملاحظون داخل اللجان، باعتبارهم العنصر الأساسي في ضمان سير الامتحانات بشكل منظم.

وتبدأ مهامهم منذ مرحلة التجهيز من خلال التأكد من جاهزية اللجان ومطابقة أعداد المقاعد للطلاب، ومراجعة بيانات وأرقام الجلوس، إضافة إلى متابعة توزيع أوراق الأسئلة وفق الضوابط المعتمدة.

 متابعة دقيقة أثناء الامتحانات

كما طالبت الوزارة الملاحظين باليقظة المستمرة طوال فترة الامتحان، وعدم الانشغال بأي أحاديث جانبية، مع متابعة الطلاب بشكل مستمر للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية.

 مراعاة الحالات الخاصة والتيسيرات

وأكدت التعليم ضرورة مراعاة الطلاب من ذوي الحالات الخاصة، مثل طلاب الدمج وضعاف البصر، مع تقديم التيسيرات اللازمة لهم وفق القواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة مناسبة وعادلة.

 إجراءات صارمة لضمان النزاهة

وشددت الوزارة على أهمية التعاون الكامل بين رؤساء اللجان والمراقبين في عمليات استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، ومراجعة بيانات الطلاب بدقة، مع منع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

التعليم لجان الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الغش الانضباط

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