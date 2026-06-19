تشغيل أحدث أجهزة رصد التلوث بالقاهرة الكبرى لأول مرة

أكدت الدكتورة نعمة الله عبد الرحمن، رئيس قسم البيئة بجريدة الأهرام، أن بدء تشغيل أحدث أجهزة رصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة في 12 محطة بالقاهرة الكبرى يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة الشبكة القومية لمراقبة جودة الهواء.

رصد أدق لمستويات التلوث

وأوضحت "نعمة" عبر برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأجهزة الجديدة ستوفر بيانات أكثر دقة حول نوعية الهواء ومعدلات التلوث، بما يساعد الجهات المعنية على مقارنة النتائج بالمعايير المحلية والعالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الانبعاثات الضارة.

الكربون الأسود من أخطر الملوثات

وأضافت أن الكربون الأسود ينتج عن عمليات حرق الوقود الأحفوري والمخلفات، ويُعد من أبرز مسببات الاحتباس الحراري عالميًا، حيث يساهم في زيادة درجات الحرارة ويؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، خاصة الجهاز التنفسي وأمراض القلب.

الميثان يفاقم التغيرات المناخية

وأشارت إلى أن غاز الميثان من الغازات الدفيئة الخطيرة التي تساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، ما ينعكس على الموارد المائية والإنتاج الزراعي والبيئة بشكل عام.

صورة متكاملة لحالة الهواء

وأكدت رئيس قسم البيئة بالأهرام أن توزيع محطات الرصد بين المناطق السكنية والصناعية والمرورية سيساعد في تكوين صورة شاملة ودقيقة عن مصادر التلوث ومستوياته داخل القاهرة الكبرى، ما يمنح صناع القرار القدرة على وضع سياسات بيئية أكثر فاعلية.

دعم جهود الدولة البيئية

ولفتت إلى أن المشروع يأتي بالتوازي مع عدد من المبادرات البيئية التي تنفذها الدولة، مثل تطوير منظومة إدارة المخلفات والتوسع في وسائل النقل النظيفة، بهدف تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغيرات المناخية.