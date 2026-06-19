السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد جاهزية المعدات الخاصة بالخدمات والمرافق لمواجهة الأزمات والطوارئ

شهد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،اليوم، اصطفاف معدات وسيارات النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث، وذلك بمشاركة كافة الجهات .

جاء ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و ممثلى الجهات المشاركة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز باستمرار المتابعة والمراجعة الدورية لكافة المعدات، لضمان جاهزيتها وصيانتها بشكل دوري، مع الحرص على رفع كفاءتها بشكل مستمر.

حيث يهدف الاصطفاف إلى التأكد من جاهزية كافة المعدات والسيارات ، وعملها بالكفاءة المطلوبة، وذلك ضمن خطةالمحافظة لتحسين منظومة النظافة ورفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأزمات.



