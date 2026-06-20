قبل البيع بالسوق السوداء.. ضبط 4500 لتر مواد بترولية في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4500 لتر من المواد البترولية "سولار" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان ، سائق – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه بقصد حجبها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من المقرر.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبإستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطهما ، وعثر بداخل المخزن على (سيارتين ربع نقل "بدون لوحات معدنية" – 4500 لتر "سولار") ، وبمواجهتهما أقروا بقيامهما بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظة أسوان بقصد حجبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





