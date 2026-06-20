القبض على سيدة ادعت تسبب فرد شرطة فى طردها من عملها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام أحد أفراد الشرطة بالتسبب فى طردها من عملها أثناء قيامه بفحص بلاغ سرقة بأحد المراكز التجارية التى تعمل بها وعلم القائمين على المركز كونها وأهليتها من ذوى المعلومات الجنائية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد المراكز التجارية الكائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بسرقة هاتفها المحمول داخل أحد دورات المياه بالمركز التجارى ، وحال قيام فرد الشرطة المعين خدمة بالمكان بفحص البلاغ وسؤال القائمة على النشر (عاملة نظافة - مقيمة بذات الدائرة) حضرت إحدى العاملات بالمركز التجارى (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة) وقررت بعثورها على الهاتف المُبلغ بسرقته داخل أحد دورات المياه وتم تسليم الهاتف للمُبلغة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



وبمواجهة القائمة على النشر أقرت بعدم تجاوز فرد الشرطة المذكور تجاهها ، وقيامها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه حرصاً على إستمرارها بالعمل وللحيلولة دون قيام جهة عملها بفصلها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





