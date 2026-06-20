التضامن : تنفيذ 373 تدخلًا إنسانيًا مع الأطفال بلا مأوى خلال النصف الأول من 2026

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالمحافظات في التعامل مع الأطفال بلا مأوى والأطفال المعرضين للخطر خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الاستجابة الفورية للحالات الإنسانية.

وأوضح التقرير أن فرق التدخل السريع تعاملت مع 373 بلاغًا لأطفال وفتيات في مختلف الفئات العمرية من الشهور وحتى 18 عامًا، حيث جرى تنفيذ تدخلات متعددة وفقًا لطبيعة كل حالة، وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويضمن توفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.

وأشار التقرير إلى أن التدخلات شملت إيداع 47 طفلًا بدور رعاية اجتماعية مناسبة، وإعادة دمج 18 طفلًا مع أسرهم بعد التأكد من توافر بيئة أسرية آمنة، ونقل 5 أطفال لتلقي الرعاية الطبية بالمستشفيات، وتقديم مساعدات لـ5 أطفال، إلى جانب التعامل مع باقي الحالات من خلال تدخلات ميدانية ودعم مباشر وفقًا لظروف كل حالة، فيما تعذر التدخل مع 52 طفلًا في حينه لرفضهم الاستجابة وقت فحص البلاغ .

وأضاف التقرير أن البلاغات الواردة توزعت على عدد من المحافظات، من بينها القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، أسوان، الدقهلية، الغربية، المنوفية، المنيا، بني سويف،وبورسعيد، بما يعكس اتساع نطاق الاستجابة الميدانية وانتشار فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية.

كما تم دعم الفرق المحلية بوحدات متنقلة وأجهزة تكنولوجية حديثة لتسجيل البلاغات وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحالات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التدخل السريع والاستجابة الفورية لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مع إعطاء الأولوية لدمج الأطفال داخل أسرهم كلما أمكن ذلك، أو توفير بدائل رعاية آمنة في الحالات التي يتعذر فيها الدمج الأسري، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن حالات الأطفال بلا مأوى أو الأطفال المعرضين للخطر في وضعية الشارع من خلال الخط الساخن 16439، منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 وخدمة واتساب 01557582104، وذلك لضمان سرعة التدخل وتوفير الحماية والرعاية اللازمة.