دعم استثنائي لـ ميسي داخل معسكر الأرجنتين في المونديال

يحظى ليونيل ميسي بمعاملة خاصة داخل معسكر المنتخب الأرجنتيني خلال منافسات كأس العالم 2026، في ظل المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها قائد "التانجو" بين زملائه وأفراد الجهاز الفني.

وبحسب ما كشفه الصحفي الأرجنتيني الموثوق ليو باراديتزو، فإن الأجواء داخل معسكر المنتخب تتسم بحالة كبيرة من التماسك والانسجام، حيث يحرص الجميع على التواجد بالقرب من ميسي ودعمه بشكل دائم، سواء داخل التدريبات أو خارجها.

وأشار التقرير إلى أن لاعبي المنتخب الأرجنتيني يتشاركون الغرف خلال فترة البطولة، بينما يفضل ميسي الإقامة بمفرده، إلا أن ذلك لا يمنعه من البقاء في قلب المجموعة، إذ يتواجد إلى جانبه باستمرار أحد اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني.

وأضاف أن الاهتمام بالنجم الأرجنتيني لا يقتصر على زملائه داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى مختلف عناصر البعثة، من الجهاز الفني والطبي إلى الطهاة والعاملين داخل المعسكر، وصولًا إلى مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتزامنت هذه الأجواء مع بداية قوية للمنتخب الأرجنتيني في البطولة، بعدما افتتح مشواره بفوز عريض على الجزائر بثلاثية نظيفة، كان بطلها ميسي الذي سجل أول "هاتريك" له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليقود منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة.

ورغم التألق الكبير الذي أظهره قائد الأرجنتين داخل المستطيل الأخضر، فإن ظهوره متأثرًا بعد المباراة أثار العديد من التساؤلات، قبل أن تكشف تقارير إعلامية أن الأمر يرتبط بالظروف الصحية التي يمر بها والده خورخي ميسي، الذي يُعد من أقرب الشخصيات إلى النجم الأرجنتيني ورافقه طوال مسيرته الاحترافية.

وكان ميسي قد ألمح إلى ذلك عقب اللقاء، مؤكدًا أن ما يمر به في الفترة الحالية يتجاوز حدود كرة القدم، في ظل ظروف شخصية وعائلية صعبة يعيشها بعيدًا عن أجواء البطولة، بينما يواصل قيادة منتخب بلاده في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي.