سرعة ضبط المتهمين في وقائع هزت الإسماعيلية.. وإشادة بجهود مباحث قسم ثالث

نجح رجال مباحث قسم ثالث الإسماعيلية في توجيه ضربات أمنية سريعة وحاسمة، بعدما تمكنوا من كشف ملابسات وضبط المتهمين في عدد من الوقائع التي أثارت الرأي العام بالمحافظة خلال الساعات الماضية.

وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على زوج متهم بقتل زوجته وإخفاء جثمانها، وذلك عقب تكثيف التحريات وإجراء الفحوص اللازمة، كما نجح رجال المباحث في ضبط فرد أمن بإحدى المستشفيات بعد اتهامه بالتعدي على أحد المرضى باستخدام سلاح أبيض، في واقعة أثارت حالة من الغضب بين المواطنين.

ولاقت سرعة الاستجابة والتحرك الأمني إشادة واسعة، حيث وجه عدد من المواطنين كلمات الشكر والتقدير إلى رجال مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، وعلى رأسهم المقدم شادي الكفراوي، رئيس المباحث، والنقيب زياد عفيفي، معاون المباحث، وجميع ضباط وأفراد القسم، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في حفظ الأمن وتحقيق العدالة.

وأكد الأهالي أن رجال الشرطة يواصلون أداء واجبهم ليل نهار من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيدين بسرعة التعامل مع البلاغات والقضايا التي تمس أمن المجتمع واستقراره.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمواجهة الجريمة، وفرض سيادة القانون، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.