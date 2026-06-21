مدبولي يتفقد الجمعية الجغرافية المصرية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الى مقر مجلس النواب بشارع القصر العيني لتفقد الجمعية الجغرافية المصرية .

واستمع مدبولي لشرح حول الجمعية والتي تعد أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875- كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين .

و تتضمن الجمعية عددا من كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة وأطالس متنوعة (أكثر من 600), حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها, والشخصيات الوطنية من أبنائها.