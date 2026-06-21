بعد 48 عامًا على رحيله.. ناقد فني يكشف سر خلود عبد الحليم حافظ في وجدان الأجيال

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لا يزال حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور العربي رغم مرور عقود على رحيله، مشيرًا إلى أن نجاحه لم يكن مرتبطًا فقط بصوته، بل بقدرته على تقديم لون غنائي جديد واختيار كلمات وألحان صنعت مدرسة فنية متكاملة.

ارتباط انطلاقة عبد الحليم بمرحلة تاريخية مهمة

أوضح أحمد سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن ظهور عبد الحليم في أوائل الخمسينيات تزامن مع مرحلة مهمة في تاريخ مصر، حيث تواكبت انطلاقته الفنية مع بدايات ثورة يوليو، ما ساهم في ترسيخ حضوره الجماهيري بشكل كبير.

وأضاف أن العندليب الأسمر قدم لونًا عاطفيًا مختلفًا عن السائد في تلك الفترة، واستطاع توظيف الكلمة واللحن بشكل مميز جعله واحدًا من أبرز نجوم الغناء العربي.

أغنيات صنعت محطات فارقة في مشواره

وأشار الناقد الفني إلى أن أغنية "على قد الشوق" كانت من أولى محطات النجاح الكبيرة في مسيرة عبد الحليم، قبل أن يواصل تقديم عشرات الأعمال الخالدة بالتعاون مع كبار الملحنين، مثل كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي.

ولفت إلى أن أعمالًا مثل "قارئة الفنجان" و"رسالة من تحت الماء" و"موعود" تمثل نقلات فنية مهمة في مشواره، مؤكداً أن هذه الأغنيات لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.

الأغنية الوطنية أحد أسرار خلوده

وأكد سعد الدين أن عبد الحليم لم ينجح فقط في الأغنية العاطفية، بل ترك بصمة استثنائية في الأغنية الوطنية، من خلال أعمال ارتبطت بوجدان المصريين وما زالت تُردد حتى الآن.

وأوضح أن أغنيات مثل "حكاية شعب" وأغاني السد العالي قدمت محتوى وطنيًا مؤثرًا بأسلوب فني جعل الجمهور يتفاعل معها وكأنها أغنيات عاطفية.

مدرسة فنية للأجيال الجديدة

واختتم الناقد الفني حديثه بالتأكيد على أن عبد الحليم حافظ أصبح نموذجًا فنيًا يُدرَّس للأجيال الجديدة من المطربين، نظرًا لمسيرته التي بُنيت على الموهبة والاجتهاد والتطور المستمر، ما جعله واحدًا من أهم رموز الغناء في العالم العربي.

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