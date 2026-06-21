قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان
مدرب تونس: لم نكن على مستوى كأس العالم.. واليابان عاقبتنا على أخطائنا
وداعا للذهاب إلى الحمام.. أول مرحاض روبوتي يأتي إليك أينما كنت
الصحة: القضاء على مرض الجذام بحلول 2030.. والأدوية بالمجان
تشكيل نيوزيلندا المتوقع أمام مصر في كأس العالم
وصول الوفود الإيرانية والأمريكية والباكستانية إلى سويسرا لبدء المفاوضات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد 48 عامًا على رحيله.. ناقد فني يكشف سر خلود عبد الحليم حافظ في وجدان الأجيال

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
رحمة سمير

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لا يزال حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور العربي رغم مرور عقود على رحيله، مشيرًا إلى أن نجاحه لم يكن مرتبطًا فقط بصوته، بل بقدرته على تقديم لون غنائي جديد واختيار كلمات وألحان صنعت مدرسة فنية متكاملة.

ارتباط انطلاقة عبد الحليم بمرحلة تاريخية مهمة

أوضح أحمد سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن ظهور عبد الحليم في أوائل الخمسينيات تزامن مع مرحلة مهمة في تاريخ مصر، حيث تواكبت انطلاقته الفنية مع بدايات ثورة يوليو، ما ساهم في ترسيخ حضوره الجماهيري بشكل كبير.

وأضاف أن العندليب الأسمر قدم لونًا عاطفيًا مختلفًا عن السائد في تلك الفترة، واستطاع توظيف الكلمة واللحن بشكل مميز جعله واحدًا من أبرز نجوم الغناء العربي.

أغنيات صنعت محطات فارقة في مشواره

وأشار الناقد الفني إلى أن أغنية "على قد الشوق" كانت من أولى محطات النجاح الكبيرة في مسيرة عبد الحليم، قبل أن يواصل تقديم عشرات الأعمال الخالدة بالتعاون مع كبار الملحنين، مثل كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي.

ولفت إلى أن أعمالًا مثل "قارئة الفنجان" و"رسالة من تحت الماء" و"موعود" تمثل نقلات فنية مهمة في مشواره، مؤكداً أن هذه الأغنيات لا تزال تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم.

الأغنية الوطنية أحد أسرار خلوده

وأكد سعد الدين أن عبد الحليم لم ينجح فقط في الأغنية العاطفية، بل ترك بصمة استثنائية في الأغنية الوطنية، من خلال أعمال ارتبطت بوجدان المصريين وما زالت تُردد حتى الآن.

وأوضح أن أغنيات مثل "حكاية شعب" وأغاني السد العالي قدمت محتوى وطنيًا مؤثرًا بأسلوب فني جعل الجمهور يتفاعل معها وكأنها أغنيات عاطفية.

مدرسة فنية للأجيال الجديدة

واختتم الناقد الفني حديثه بالتأكيد على أن عبد الحليم حافظ أصبح نموذجًا فنيًا يُدرَّس للأجيال الجديدة من المطربين، نظرًا لمسيرته التي بُنيت على الموهبة والاجتهاد والتطور المستمر، ما جعله واحدًا من أهم رموز الغناء في العالم العربي.

https://web.facebook.com/reel/27541158138854400 

الموسيقى_العربية مدرسة_فنية الغناء_الكلاسيكي الفن_القديم النقد_الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

الطفلة تيا

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا إلى محكمة شبرا

اسعاف - ارشيفية

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة

اسعاف - ارشيفية

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الزراعى أسوان / القاهرة

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد