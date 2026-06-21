إصابة مراقبين بأزمات صحية مفاجأة أثناء امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

شهدت عدد من اللجان الامتحانية بمحافظة الشرقية إصابة مراقبين بأزمات صحية مفاجأة تم نقلهم علي أثرها الي المستشفيات القريبة وتسكين بدل منهم دون التأثير علي سير العملية الامتحانية.

كانت غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية قد تلقت بلاغا بإصابة مراقب بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لمركز اولاد صقر بازمة قلبية مفاجئة أثناء عمله داخل اللجنة وتم استدعاء سيارة الاسعاف ونقلة للمستشفى لتلقى العلاج وإسعافه دون التأثير علي سير اعمال الامتحانات.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغا بإصابة مراقب بلجنة مدرسة التجارة الثانوية بمركز الحسينية بمغص كلوى وتم نقله لمستشفى الحسينة المركزى بسيارة الاسعاف.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام يبلغ ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، منهم ١١ ألفاً و١٥٤ بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ بالنظام القديم، يؤدون الامتحانات داخل ١٧٢ لجنة امتحانية موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية، من بينها لجنتان ( نور للمكفوفين - مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM )