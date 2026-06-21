أوبي ميكيل يهاجم تونس بعد توديع المونديال: لم تكن على مستوى كأس العالم

وجه النجم النيجيري السابق جون أوبي ميكيل انتقادات حادة إلى المنتخب التونسي عقب خروجه المبكر من بطولة كأس العالم 2026، معتبراً أن "نسور قرطاج" قدموا واحداً من أضعف العروض بين المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة.

وقال ميكيل إن المنتخب التونسي لم يظهر بالمستوى المطلوب للمنافسة في بطولة بحجم كأس العالم، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يقدموا ما يعكس قيمة الكرة الأفريقية أو الطموحات المنتظرة منهم في المحفل العالمي.

وأضاف لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق أن تونس افتقدت إلى الروح القتالية والشغف داخل الملعب، موضحاً أن الضغط الذي مارسه اللاعبون خلال المباريات كان شكلياً ولم يحمل الفاعلية المطلوبة في مثل هذه المنافسات الكبرى.

وأكد ميكيل أن تغيير الجهاز الفني أو محاولة تحفيز اللاعبين لم يكن ليحدث فارقاً كبيراً في رأيه، مشدداً على أن المشكلة الأساسية كانت في مستوى الأداء داخل أرض الملعب.

وتابع: "عندما تشارك المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، ينتظر الجميع رؤية الحماس والرغبة والقتال على كل كرة، لكن ما قدمه المنتخب التونسي كان بعيداً تماماً عن هذه الصورة".

وأشار النجم النيجيري إلى أن العديد من المنتخبات الأفريقية نجحت عبر السنوات في كسب احترام الجماهير حتى في حالات الخسارة، مستشهداً بمنتخبات مثل المغرب والسنغال وغانا ومصر وكوت ديفوار، مؤكداً أن تلك المنتخبات كانت دائماً تترك انطباعاً إيجابياً بفضل شخصيتها القوية داخل الملعب.

واختتم ميكيل تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة تونس في كأس العالم 2026 لم تكن مجرد بطولة سيئة، بل مثلت خيبة أمل كبيرة على حد وصفه، داعياً المنتخبات الأفريقية إلى تقديم صورة أفضل عن القارة في البطولات العالمية المقبلة.

وكان المنتخب التونسي قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين أمام السويد واليابان، ليصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة والثالث على مستوى جميع المنتخبات المشاركة.