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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: تحركات مصر تساهم في تحقيق التهدئة بالشرق الأوسط

المستشارة ماريان شحاتة
المستشارة ماريان شحاتة
حسن رضوان

أكدت المستشارة ماريان شحاتة، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد بحزب حماة الوطن، أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تعكس حجم المسؤولية والدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، والعمل على احتواء الأزمات عبر الحوار والتنسيق المشترك.


وقالت شحاتة، في تصريحات صحفية، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان، على هامش انعقاد الاجتماع الرابع لآلية التشاور الرباعية بالقاهرة، يعكس الثقل السياسي المصري والثقة الإقليمية في قدرة الدولة المصرية على قيادة مسارات التهدئة وصياغة حلول واقعية ومستدامة لأزمات المنطقة.

القاهرة تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم التسوية في السودان


وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية تطوير التنسيق بين الدول الأربع ليصبح إطارًا مؤسسيًا فاعلًا، يعكس رؤية مصر القائمة على تعزيز العمل الجماعي والتشاور المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية، إلى جانب دعم المسارات السياسية والتفاوضية بما يحفظ أمن الدول واستقرارها.


وأوضحت أن مصر تواصل تحركاتها المتوازنة في مختلف الملفات الإقليمية، في ظل ماتعانيه المنطقة من صراعات وحروب وأزمات داخلية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية في القاهرة تناولت تطورات الأزمة السودانية، وسبل دعم جهود استعادة الاستقرار وتعزيز التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.


وأكدت أن هذه اللقاءات تعكس التزام الدولة المصرية بدعم المؤسسات الوطنية السودانية، والدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل للأعمال القتالية، لوقف نزيف الدماء السودانية، مع استمرار الجهود لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن المدنيين، بما يحافظ على وحدة السودان واستقراره، ويحمي أرواح الأشقاء السودانيين.


وشددت أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن على أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى ثوابت واضحة تقوم على احترام سيادة الدول، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ورفض التصعيد، والعمل على بناء شراكات إقليمية تسهم في تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة.

حماة الوطن القاهرة تحقيق الاستقرار الإقليمي

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