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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عزام: مصر تتحرك نحو صناعة مراكز البيانات العالمية وتعزيز موقعها في الاقتصاد الرقمي

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري
محمود محسن

علق الدكتور محمد عزام، عضو الجمعية الأمريكية لإدارة التكنولوجيا، على تحرك الدولة المصرية لإعداد خريطة استثمارية متكاملة لمراكز البيانات، قائلا إن قطاع مراكز البيانات العملاقة قطاع ضخم جدًا، ومن المتوقع أن يقترب حجمه خلال السنوات القليلة المقبلة من تريليون دولار سنويًا، والشركات العاملة فيه من أكبر الشركات العالمية، ولذلك فإن المنافسة بين الدول على استضافة هذه المراكز العملاقة أصبحت شديدة للغاية.

أضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أت مصر تمتلك ميزة مهمة تتمثل في قربها من الكابلات البحرية التي تنقل ما بين 30% و40% من حجم بيانات العالم، والتي تمر عبر الأراضي والمياه المصرية.

ولفت إلى أنه من خلال الكابلات البحرية، وخاصة الكابلات المارة عبر قناة السويس، متابعا: "أعتبر أن لدينا قناة سويس ثانية تحت سطح البحر، تتمثل في كابلات الألياف الضوئية البحرية، وما زالت هذه الكابلات تمثل الوسيلة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة لنقل الأحجام الهائلة من البيانات".

استمرار التدريب

وواصل: "مع التطور الذي تشهده منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي، أصبح لدينا كوادر مؤهلة بدرجة جيدة، والحقيقة أن مصر تمتلك منذ سنوات مهندسين وفنيين متميزين في قطاع التكنولوجيا، ومع استمرار التدريب تتعزز هذه الميزة أكثر".

محمد عزام التكنولوجيا الدولة المصرية البيانات الشركات

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